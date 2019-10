Majerová ve Sněmovně vyprášila Hamáčka: Měl by si vybrat – buď chránit bezpečnost občanů, nebo se starat o blaho cizinců

Ministerstvo vnitra hodlá pro případ nové migrační vlny uzákonit, aby bylo možné o udělení azylu uprchlíkům výjimečně rozhodnout do 30 dnů. Jan Hamáček se domnívá, že to bude pojistkou, která by byla použita na základě rozhodnutí vlády v případě nadměrného přílivu nelegálních migrantů.

Trikolóra však upozorňuje na to, že tento návrh počítá s rozšířením tzv. institutu strpění cizince.

„V praxi by tento krok znamenal, že by české úřady byly nuceny přiznávat status uprchlíka i těm, kteří na něj nemají právo. Navíc by fakticky nebylo možně tyto osoby vyhostit z ČR, ani v případě, že by ohrožovaly bezpečnost naší země,“ uvedla Zuzana Majerová Zahradníková ve Sněmovně.

Rovněž sdělila, že právní analýza hnutí Trikolóra vyvrátila argumenty ministerstva vnitra o tom, že je třeba tuto novelu azylového zákona přijmout kvůli nutnosti legislativně reagovat na praktické změny, vznikající při vedení řízení o udělení mezinárodní ochrany.

„EU nás nikterak nenutí k přijetí této úpravy,“ poznamenala a obrátila se s otázkou na ministra vnitra, proč chce tak zásadním způsobem ohrozit bezpečnost.

Na to se jí dostalo poněkud emotivní reakce. Hamáček ostře odmítl tvrzení poslankyně Majerové Zahradníkové, že novela má ohrozit bezpečnost v ČR rozšířením možností institutu strpění cizince na území ČR.

„Já naprosto nechápu, jak je možně, že někdo vezme krok, který vede ke zlepšení bezpečnosti České republiky, úplně to otočí a ruku v ruce s ruskými dezinformačními servery tady vede kampaň proti ministrovi vnitra a proti vládě České republiky,“ hlásal Hamáček.

Podle něj totiž institut strpění má být nově využit výjimečně pro žadatele o azyl, kteří v Česku spáchali trestný čin, ale vyhoštěni nebudou do doby, než jim v zemi původu přestane hrozit násilná smrt nebo perzekuce.

„Já si nevezmu na triko, že někoho pošlu domů, aby ho tam zastřelili,“ vysvětlil ministr. Ten, kdo bude v Česku pouze strpěn, bude moci být deportován rychleji než podle současného platného režimu, a to až mu v zemi původu nebude hrozit zabití, podotkl Hamáček. „Nesurfujte na vlně laciného populismu, je to nedůstojné,“ vzkázal poslankyni.

Poslankyně poté na Facebooku reakci ministra ještě patřičně okomentovala. Na obvinění z vedení kampaně po boku ruských dezinformačních serverů napsala, že leccos odkoukal u premiéra, který také za každou kritikou vidí „kampaň“.

„Nicméně přiznal, že i když se cizinec dopustí trestného činu, může mu být přiznán institut strpění cizince. Ano, tento ‚argument‘ používá v západoevropských zemích mnoho zločinců s cizí státní příslušností,“ uvedla.

Poté Hamáčkovi doporučila, co by měl udělat.

„Ministr by si měl vybrat. Buď bude chránit bezpečnost občanů České republiky, nebo se bude starat o blaho cizinců, kteří na našem území spáchali závažný trestný čin,“ dodala Majerová Zahradníková závěrem.