„Takhle se řežou mezi sebou o koryta.“ Okamura spočítal poslední trapasy a přešlapy Pirátů a nenechal na nich nit suchou

Český poslanec hned v úvodu zmínil Mikuláše Peksu. Nový europoslanec Pirátů a bývalý poslanec a člen nejužšího vedení totiž nedávno veřejně přiznal, proč je vlastně ve Sněmovně.

„Ve Sněmovně jsem stejně jen kvůli tomu, abych se dostal do europarlamentu,“ citoval jeho slova Okamura.

Tento výrok potvrdil dle šéfa SPD také místopředseda Pirátů a předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek. Ten se kdysi nechal slyšet, že podstata jejich sporu s Peksou tkví „v různém pohledu na smysl politické práce“. S dotyčným Michálek spolupracoval ve Sněmovně a když mu tváří v tvář vytkl, že místo skutečného politického úsilí se jen schází s velvyslanci, tak Peksa reagoval oněmi slovy.

Skutek utek?

„Jelikož Piráti přeci slibovali úplně něco jiného. Ale skutek úplně utek... Provalily se vazby pirátských špiček na společnost JCDecaux, jejíž vrcholný manažer je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami na pražském magistrátu, boj o koryta a umísťování kamarádíčků do dobře placených funkcí, nekompetentní a katastrofické řízení Prahy, manipulování výběrových řízení na pražském magistrátu, kariérismus, šikanu, a navíc vzájemné útoky a nenávist. Peksa s Michálkem si teď pěkně vjeli do vlasů...“ představil Okamura výčet přešlapů.

Podle Okamury však postupně na povrch vyplouvají i „další podvodyna jejich voliče“. A to ho, podle jeho slov, opravdu překvapuje.

Zmínil také to, že Peksa spolu s dalšími členy strany obviňuje Michálka, že šikanuje ostatní Piráty. „Vidíme, jak na sebe Piráti navzájem hážou špínu… Takže neumazaný asi z nich zůstane málokdo...“ podotýká šéf SPD.

Pornoherečka nebude ve straně kreténů

Politik připomněl také poslední dění kolem pražské pirátské zastupitelky Michaely Krausové. Bývalá pornoherečka je členkou strany již od roku 2011, ale před pár dny veřejně uvedla, že už nebude ve straně plné kreténů.

„Ať si políbí pr*el zas**ná pí*a a přestane argumentovat stanoviskem, který jsme kvůli její svaté válce s Magdalénou museli kvůli damage control napsat. Nevím, co si s ní Martina (ne)domluvila. Já s tímhle končím. Ve straně plné kre**nů, kteří mají větší slovo než normální lidi, pracovat nebudu,“ cituje Okamura její slova.

Šéf SPD se pak nad celou věcí podivoval slovy: „No, to je úroveň, co? Bylo by to vlastně legrační, kdyby tihle „kreténi“, jak tedy nazvala stranické kolegy Krausová, neřídili hlavní město Prahu, klenot naší republiky…“

Reklamy a rezignace

„Nejdřív rezignovala na funkci předsedkyně Pirátů v pražském zastupitelstvu bývalá pornoherečka Michaela Krausová, protože se veřejně provalily včetně důkazních fotografií její schůzky s manažerem firmy JCDecaux Tomášem Tenzerem souzeným za korupční jednání a manipulace s veřejnými zakázkami, které Krausová neuvedla na pirátském webu, kde mají být přitom zveřejňovány všechny schůzky členů strany s podnikateli a lobbisty,“ připomíná.

Jako další se poslanec ve svém postu zaměřil na to, že Česká pirátská strana loni při komunálních volbách získala slevu na reklamu ve volební kampani 60 až 75 procent. Tu jim měla poskytnout dcera společnosti JCDecaux, která čelí u soudu podezření z korupce. „Jeden z jejích manažerů přitom loni na kandidátce Pirátů v Praze kandidoval!“ hlásá Okamura

Dodává, že stejný skandál nyní potkal i nově zvoleného předsedu pražských pirátských zastupitelů Viktora Mahrika. Na toho totiž prasklo, že se s Tenzerem rovněž dvakrát sešel, a opět to neuvedl do evidence schůzek lobbistických kontaktů. „Napsal je tam až nyní pod tlakem, jelikož to na něj veřejně prasklo. Krausová i Mahrik zůstávají nadále vlivnými pirátskými zastupiteli na Magistrátu Hl. m. Prahy,“ zdůrazňuje.

​Okamura také odkazuje na to, co pirátský politik Jaroslav Němec, prohlásil v rozhovoru pro Parlamentní listy. „Z dokumentů, které má k dispozici, dle jeho slov vyplývá, že pražská pirátská zastupitelka a bývalá pornoherečka Michaela Krausová ovlivnila výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě,“ píše politik ve svém facebookovém postu.

Je toho ale mnohem více

Předseda Svobody a přímé demokracie však tvrdí, že je takových věcí ale mnohem více. Nedávno se například v médiích objevilo, že ke konci letošního červnazrušil část speciální bezbariérové linky H1 pro vozíčkáře mezi Černým Mostem a stanicí Florenc, a to i přes to, že má vedení Prahy v programovém prohlášení, že bude v hlavním městě zvyšovat bezbariérovost MHD.

Další věcí, na kterou se Okamura zaměřil, byl „homosexualistický festival“, na který strana věnovala 100 000 Kč.

„Praha rovněž podporuje částkou 120 tisíc korun festival „Tvůrčí Afrika aneb všichni jsme Afričani“. Další homosexualistický projekt, který Praha finančně podporuje, je Centrum queer paměti, které prý „vytváří vysoce profesionální zázemí pro uchování kulturního dědictví pražské queer komunity“ – na to jde sto tisíc korun,“ tvdí.

Neopomněl ani to, že pražské zastupitelstvo schválilo i individuální dotaci ve výši přes 5,1 milionu korun „sluníčkářské neziskové organizaci Integrační centrum Praha (ICP)“. Ta se dle Okamury prý stará o „integraci“ migrantů v hlavním městě.

„Ještě před časem také Piráti verbálně bojovali proti kumulaci funkcí a politickým trafikám. Říkali, že na pozice v městských firmách mají usednout odborníci. Jakmile se ale dostali k moci, tak na své předvolební sliby zapomněli a na pozice dosazované vedením Prahy posadili často vlastní zastupitele a politiky,“ píše.

Závěrem pak Okamura napsal, že když Piráti před volbami hlásali „Pusťte nás na ně!“, voliči se naivně domnívali, že tím mysleli, ať je pustí na zkorumpované politiky.

„Nyní vidíme, že tím Piráti mysleli: „Pusťte nás taky na koryta.“ Jakmile se stali součástí koalice vládnoucí v Praze, už si pěkně rozdělují dobře placené funkce a koryta. Kážou vodu, ale pijí víno plnými doušky. A teď se o koryta řežou mezi sebou. Hnutí SPD prosazuje hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků pro případ, kdy se politici zpronevěří svým předvolebním slibům,“ uzavřel věc.

