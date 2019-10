„Lidi je prostě nesnášejí.” Klaus ml. poděkoval Kalouskovi a Udženiji. Když na nás utočí, dělají kampaň zadarmo, tvrdí

Lídr Trikolóra hnutí občanů Václav Klaus mladší tak v pátek na Facebooku uvedl:

„Zrovna jsme to včera probírali s PR experty. Když na Trikolóra útočí někdo ze svaté trojice Kalousek, Valachová, Udženija - je to velké plus a zadarmo pro nás kampaň. Protože lidi (u pí Valachové učitelé) je prostě nesnášejí. Takže děkujeme.“

Ve statusu tak poděkoval poslanci parlamentu Miroslavu Kalouskovi (TOP 09), poslankyni Kateřině Valachové (ČSSD) a své bývalé kolegyni z ODS Alexandře Udženiji. Zareagoval tak na rozhovor Udženiji pro DVTV, zveřejněný ve čtvrtek 24. října, kdy se mimo jiné mluvilo i o vyloučení Klause mladšího z ODS a budoucnosti strany bez syna bývalého prezidenta republiky.

V únoru se Václav Klaus ml. zastal kolegyně z ODS, když ta čelila kritice za účast na oslavách narozenin Jaromíra Soukupa. Moderátorka DVTV se zeptala, zdali se Udženija zastala Klause ml., když se jednalo o jeho vyloučení z ODS.

„Já si myslím, že Václav Klaus měl hodně šancí, aby v ODS hrál týmovou hru, on to nedělal. A tam bylo jasné, že už dlouhodobě má nějaký jiný projekt, jinou vizi. Jeho některé postoje, hodnoty, výroky se s ODS neslučovaly a byl vyloučen,“ uvedla Alexandra Udženija.

Politička ale následně vysvětlila, proč se Klause ml. nezastala. „To, že mě zastal, já mu za to dekuji. On na to řekl svůj názor, ale také tam byl dovětek. Ale v tomto případě hrál roli i určitý piár. Já jsem se ho nezastala a zastávat se ho nebudu,“ prohlásila.

Udženija také dodala, že ji nemrzí pokračování ODS bez Václava Klause mladšího. Na dotaz moderátorky, kde nyní ODS plánuje shánět voliče, kteří by mohli odejít k hnutí Trikolora, Alexandra Udženija řekla následující věci:

„Dle statistik Václav Klaus ml. nejvíc bere Okamurovi. Ta jeho rétorika, od té doby co odešel z ODS, je ještě nyní silnější než Okamurovská.“

Politička také dodala, že hnutí Trikolora dle ní také cílí i na voliče ANO. „Neříkáme, že to není konkurence, neříkáme, že to není náš politický soupeř, ale není z toho nějaká ohromná obava,“ uvedla.

„On má teď svoji cestu a kapitola v ODS je uzavřena. A uvidíme, jak dopadneme ve volbách, i my i on,“ uzavřela téma vyloučení Klause mladšího z ODS.

Založení nové pravicové strany Václavem Klausem mladším již v červnu také komentoval šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Kvůli tomuto názvu strany přirovnal Klause juniora k Ludvíku XVI. a obvinil ho z dohody se zahraničím.

Vznik Trikolóra

V červnu letošního roku byla založena Václavem Klausem mladším nová politická strana Trikolóra hnutí občanů. Předtím se na české politické scéně rozjel skandál kvůli výroku Klause ml. Ten v debatě při hlasování o GDPR přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům EU k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů a následně přirovnal francouzského prezidenta Macrona k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi.

Výkonná rada Občanské demokratické strany (ODS) poté v březnu vyloučila poslance Václava Klause mladšího ze strany.