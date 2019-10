„Soudruhu Grospičo, jen se opovaž přiblížit k hradbám Řeporyje.“ Novotný si rýpl do poslance KSČM kvůli výroku o r. 1968

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný pokračuje ve svých útocích na komunisty. Tentokrát se pod palbu dostal Stanislav Grospič, který se nedávno vyjádřil o invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. A Novotný opravdu nešetřil tvrdými slovy.

Starosta pražské části Řeporyje zveřejnil na svém účtu na Twitteru fotografii dopisu, který zaslal Grospičovi. „Kamaráde, za Řeporyje vyřízeno. Promiň den zpoždění, nevím, co dříve, ale nešel jsem spát, dokud jsem to dnes nevyřídil, ale to nejsem určitě sám a byla to samozřejmost,“ napsal v tweetu Novotný.

Hned v samotném úvodu dopisu autor upozorňuje na to, že ke Grospičovi nehodlá být uctivý. „Vážený soudruhu Grospičo, dovolte, abych na úvod sdělení uvedl, že v oslovení jsem přidávané jméno ‚vážený‘ použil jen s krajním sebezapřením a nemít mandát starosty městské části, a tedy nekomunikovat korespondenční formou na hlavičkovém papíře se znakem Prahy Řeporyjí, bez okolků vás oslovím ‚Tak poslouchej Stando, ty ubohé, zoufalé, prolhané, bolševické koště‘,“ zaútočil Novotný.

Starosta jej dále informoval o neobvyklém stanovisku, které vydal pro občany Řeporyjí. „Uvítám odplivnutí si za vámi při každé příležitosti, která se zdejším občanům nekomunistického smýšlení naskytne,“ zuří Novotný.

A v další části dopisu dokonce zazněly hrozby. „Dále vám sděluji, že jsem upozornil obecního drába, aby vás v případě, že se nějakou nešťastnou okolností objevíte v katastru městské časti, zahnal za vykřikování ‚táhni, smrditý, bolševický skunku z Řeporyjí‘ za hranice Řeporyjí,“ napsal Novotný s tím, že dráb obdrží finanční odměnu a možná i medaili za vyhoštění politika.

Autor pak zajímavě zakončil dopis a ke svému emocionálnímu projevu poté připojil seznam obětí okupace. „Vzhledem k tvým (hele já ti budu tykat, tohle už není o elementární úctě k pravidlům úřední korespondence, ale o svědomí, ty chudáku) opovrženíhodným, lživým a nanejvýš neuctivým výrokům zpochybňujícím způsob, jakým umíraly oběti okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968, ti dále zasílám jmenný seznam zemřelých, včetně příčin jejich smrti a nevím, co bych dal za to, aby ses po jejich přečtení alespoň na vteřinu zastyděl, ty rudý šmejde, ty onuce, ty koště nehodné elementární úcty,“ podotkl Novotný.

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek 24. října podpořila návrh, podle kterého se bude 21. srpen oficiálně připomínat jako památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Pro tento návrh zvedlo ruku celkem 130 ze 137 přítomných poslanců. Z komunistů novelu podpořil pouze Jiří Dolejš. Před samotným hlasováním místopředseda KSČM Stanislav Grospič Českému rozhlasu řekl, že v roce 1968 k žádné okupaci nedošlo a že mrtví byli pouze oběťmi dopravních nehod.