„Rusové v Československu vraždili.“ Forum24 použil výrok Grospiče o okupaci 1968 za záminku pro rozdmýchávání nenávisti

Portál Forum24 reagoval na slova komunistického poslance Stanislava Grospiče o okupaci z 21.srpna 1968. Ten totiž řekl, že tehdy k žádné okupaci nedošlo a že mrtví byli pouze oběťmi dopravních nehod. Forum24 si však jeho slova přeložil jinak a pustil se do Rusů.

Autor v článku píše o tom, že Grospič uvedl, že „tanky prý do Československa zabloudily“ a „nikdo kvůli Rusům nezemřel“. Forum24 ale uvádí, že to tak „samozřejmě není“ a „Stanislav Grospič lže“.

„Rusové v Československu vraždili. Podle oficiálních zdrojů zabili 137 lidí a stovky dalších zranili,“ uvádí se pak v článku.

V textu se pak píše, žezabíjeli v Praze, Liberci, Litomyšli a na dalších místech. A co se týče obětí dopravních nehod, o nichž hovořil Grospič, autor článku tvrdí, že „řada lidí skutečně zahynula při dopravních nehodách“.

A má pro to i vysvětlení: „A to kvůli tomu, že si Rusové na silnicích počínali mimořádně bezohledně. Civilní auta narážela v noci do jejich zezadu neosvětlených kolon. Sovětským vojenským autům selhávaly brzdy, rychle jedoucí náklaďáky tu a tam srazily chodce nebo motocyklistu, tank při couvání najel na osobní auto atd.“

Za pozornost stojí, že autor všechny příslušníky sovětských ozbrojených sil označuje za Rusy. Tím ignoruje tu skutečnost, že na vpádu vojsk se podílelo pět zemí Varšavské smlouvy a do SSSR patřilo 15 republik.

RSFSR byla mnohonárodnostní republika, ve které nežili jen Rusové. Autor článku se sice odvolává na databázi ÚSTR, o národnosti se zde ale nehovoří. Interpretace portálu Forum24, která je vedená politickou účelností, tudíž může vzbudit negativní reakce a rozdmýchat nenávist, která bude namířená výlučně proti Rusům.

Zeman u Soukupa: Honění ruských špionů? BIS by spíš měla bojovat s korupcí. Tvrdá odpověď kritikům prezidentova zdravíhttps://t.co/iCFfYVYukP — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 25. října 2019

Přepisování dějin pokračuje

Nejde však o jediný případ, kdy byla skutečnost tak trochu poupravena. Již v minulosti Sputnik poukazoval na to, že Česká televize sestříhala rozhlasový záznam informující o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

„Včera, dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky," zaznělo v reportáži o Janu Palachovi, kterou ČT vysílala v hlavních zpravodajských Událostech dne 9. ledna.

Z originálu totiž ponechala jen informaci o „vojskách Sovětského svazu“ a zmínky o ostatních armádách, které se na vpádu podílely, vystřihla. O události tehdy informoval komentátor Tomáš Vyoral ve svém článku na portálu Prima.

Originální vysílání však znělo úplně jinak: „Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky…"

Vyoral poukazoval ve svém článku zejména na to, že i když má ČT pro jednotlivé reportáže určitý časový prostor, nesmí s pravdou tímto způsobem manipulovat, zvláště pokud jde o tak důležité historické okamžiky.

„Ostatně, když už bylo tak nezbytné ponechat pouze Sovětský svaz (což je dle mého spíše dílo propagandy a demagogie než čehokoliv jiného), mohla ČT uvést, že záběry byly sestříhány (z důvodu výsledného uměleckého dojmu a nutné dvouminutovky nenávisti k Rusku/Sovětskému svazu)," dodává Vyoral.

Ruský lídr dodal, že se Rusko zavázalo k další aktivní spolupráci s vůdci afrických států.https://t.co/WFxNZXraAh — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 24. října 2019

​V poslední době dochází v řadě českých médií a u opozičních politiků k propagandistickému posunu. Ti tvrdí, že invazi v roce 1968 neprovedly armády pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy, v čele se Sovětským svazem na základě rozkazu Ukrajince Brežněva, ale pouze Rusové. I když v případě zločinů nacismu je tomu přesný opak — v koncentračních táborech nevraždili Němci, ale nacisté, jednotky SS a Hitler.

Zákon o uznání účastníků invaze 1968 za veterány

Na konci května měla Komunistická strana Ruska organizovat zasedání u kulatého stolu, které se týkalo návrhu zákona, jenž mělo za cíl uznat účastníky sovětské invaze do Československa v roce 1968 za válečné veterány.

Tato iniciativa však vzbudila vlnu kritiky v ČR i na Slovensku. Návrh ruského federálního zákona, který uděluje status válečných veteránů i účastníkům invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, tak odsoudil například český ministr zahraničí Tomáš Petříček nebo slovenský premiér Peter Pellegrini.

Později se ke kritice přidal i český prezident Miloš Zeman, který si dokonce předvolal ruského velvyslance na Pražský hrad a požadoval od něj vysvětlení.

Velvyslanectví Ruska v ČR však tehdy prohlásilo, že oficiální pozice Moskvy k událostem v Československu v roce 1968 je zakotvena v preambuli Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993 a zůstává neměnná.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během jednání v Petrohradu ujistil slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka, že jde o individuální iniciativu jednoho poslance a potvrdil, že oficiální pozice Ruska je i nadále platná.

Také ruský velvyslanec v České republice Alexander Zmejevský po schůzce se Zemanem zopakoval, že se Moskva drží dřívější česko-ruské dohody.

Snowden je přesvědčený, že se USA pokusí zasáhnout do ruských volebhttps://t.co/3GUQwV6lM8 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 24. října 2019

​I přesto se však v mainstreamových médiích objevily články, jejichž titulky doslova bily na poplach: Ruská duma přijme zákon o oprávněnosti okupace Československa v roce 1968; Sovětští okupanti z roku 1968 mají dostat status veteránů; Ruská duma chce legalizovat invazi do Československa; Rusové chtějí udělat z okupantů z roku 1968 veterány.

Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci

V roce 1993 Česká republika a Slovensko uzavřely s Ruskem smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci. V ní obě strany vyjádřily vůli skoncovat s totalitní minulostí spojenou právě s okupací v roce 1968. V souladu s těmito smlouvami byla okupace nepřípustným použitím síly proti Československu a následné setrvávání sovětských vojsk na československém území bylo neospravedlnitelné.