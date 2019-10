Výběr mezi válkou a hanbou? „Babiš se sklonil před kavárnou, ale odměnou budou další útoky.“ Vážné varování od sociologa

ČT nyní představuje gigantický propagandistický aparát, jehož samotná existence ohrožuje demokracii státu, uvádí Hampl v článku na svém webu a následně si zamýšlí nad tím, proč v průběhu posledních několika let politické dění státu vypadá tak, že by „panství současné byrokratické elity mohlo být svrženo“, ale pokaždé to jen těsně nevyjde.

Hampl tvrdí, že se únosci České televize dopustili všech myslitelných chyb.

„Pod směšnou dotační záminkou zaútočili přímo na premiéra Babiše, a k tomu několikamiliardová rozkrádačka, kdy už se ani nenamáhali něco skrývat. Ředitel Dvořák používal televizní peníze ve prospěch svých vlastních firem, s výběrovými řízeními se přestal omezovat,“ připomněl tak kauzy Čapí hnízdo a Agrofert, v nichž byl premiér vyšetřován kvůli možnému dotačnímu podvodu.

Sociolog si v této souvislosti položil otázku, proč Andrej Babiš nakonec zkorumpovaného televizního ředitele podržel, i když ten ho při nejbližší příležitosti podrazí.

Našel pro to celkem tři možná vysvětlení. První vysvětlení je dle experta takové, že to Babiš dostal nařízené z amerického vyslanectví, z Otevřené společnosti nebo od nějakého dalšího spolku.

Druhé vysvětlení, jak píše Hampl, vede k šachové partii, kterou hraje Andrej Babiš. „Systematicky podporuje ten nejhorší neobolševický odpad, nechá jej na sebe útočit, a pak získává hlasy oběť neomarxistů,“ vysvětluje.

Třetí vysvětlení se zdá sociologovi nejpravděpodobnější. Spočívá v tom, že Andrej Babiš připustil, že nenávidí čelní střety, a tak nezvládl představu, že by ho čekaly další protesty na Letné. Proto se rozhodl vzdát se bez boje.

„Andrej Babiš se sklonil před pražskou kavárnou a odměnou mu bude další série útoků. Ředitel Dvořák nedokáže svoje vlčáky udržet na vodítku, ani kdyby chtěl,“ varuje Hampl.

Svůj celý výklad sociolog uzavřel churchillovským rčením.

„Měli na výběr mezi válkou a hanbou. Zvolili hanbu a budou mít i válku,“ napsal Petr Hampl.

Fake News České televize

Česká televize v září letošního roku nachystala a předtočila již dopředu reportáž se souhrnným výčtem Babišových kauz. Jenže, jak si všimly tisíce diváků, reportér ČT Jiří Hynek totiž v údajně živém vstupu hovořil o Andreji Babišovi jako o premiérovi v minulém čase. Nejednalo se o žádné přeřeknutí reportéra, protože v reportáži zaznělo toto lživé tvrzení celkem třikrát po sobě. Navíc se nejednalo o živý vstup, jak bylo uvedeno na obrazovce.

Zpravodajská služba možná očekávala, že státní zástupce oficiálně obžaluje Andreje Babiše v kauze Čapího hnízda o údajných dotačních podvodech, a tím posune celou věc k českým soudům, aby se spustil soudní kolotoč.

Reportáž již není na webu České televize k dispozici spolu. Místo toho je uvedeno, že „obsahovala chybné informace“.