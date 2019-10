U Moravce bylo dusno: Filip a Stanjura se do sebe pustili kvůli Grospičovu výroku, došlo i na Zemana

@jietienming, kamaráde, za Řeporyje vyřízeno🤘 Promiň den zpoždění, nevím co dříve, ale nešel jsem spát, dokud jsem to dnes nevyřídil, ale to nejsem určitě sám a byla to samozřejmost. #grospicijdidopici pic.twitter.com/HAQpHMViPP