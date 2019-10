Miloš Zeman jmenoval nové generály, šéf BIS na seznamu opět chybí

Jak se píše v tiskové zprávě, jmenoval prezident celkem sedm vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů České republiky do generálních hodností. Do hodnosti brigádního generála byl jmenován plukovník gšt. Ing. Vratislav Beran, ředitel Agentury personalistiky Armády České republiky, dále plukovník gšt. Ing. Miroslav Feix, M.S., velitel Kybernetických sil a informačních operací Armády České republiky a plukovník gšt. Mgr. Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu.

Do hodnosti generálporučíka byl jmenován generálmajor Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

​Prezident se rozhodl jmenovat i plukovníka Mgr. Bc. Luďka Procházku, ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, a to do hodnosti brigádního generála. Do stejné hodnosti jmenoval Miloš Zeman i plukovníka Ing. Leoše Tržila, MBA, ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a plukovníka JUDr. Bc. Radima Dragouna, Ph.D., ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.

O jmenování nových generálu sdílel příspěvek i Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky, na svém facebookovém profilu.

Koudelka z BIS generál opět není

Šéf BIS Michal Koudelka opět nebyl jmenován Milošem Zemanem do hodnosti generála. Své důvody na nejmenování prezident dnes nekomentoval. Zeman se však nejednou kriticky vyjadřoval na stranu BIS. Například jejich výroční zprávu, ve které varovala tajná služba před ruskými a čínskými agenty, označil prezident za „plácání“. Koudelku rovněž označil za člověka, který však není na svém místě.

Michal Koudelka poděkoval prostřednictvím Twitteru BIS za nominaci Vládě ČR. „Sloužit vlasti je jako sloužit rodině. Je to stejně nezištné a samozřejmé. Přesto děkuji Vládě ČR za generálskou nominaci. Je to čest a závazek. BIS bude chránit tuto zemi stejně jako dnes povýšení generálové, kterým z celého srdce gratuluji.“

​Předávání vyznamenání

Dříve jsme informovali o tom, že během státního svátku, tedy 28. října, bude prezident Miloš Zeman předávat vyznamenání různým osobnostem. Mezi oceněnými osobnostmi má být letos například bývalý prezident Václav Klaus, válečný veterán Emil Boček, srbský filmový režisér Emir Kusturica či prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Pro ČTK sdělil Vladimír Kruliš, ředitel hradního protokolu, že všichni kandidáti jsou již s rozhodnutím prezidenta obeznámeni.

Doporučení ze strany vlády

Emil Boček, který je poslední žijící český stíhací pilot RAF, by měl letos dostat od Zemana Řád bíleho lva nejvyšší třídy. Boček dostal tento řád již od bývalého prezidenta Klause v roce 2010. Konkrétně byl vyznamenán řádem třetí třídy vojenské skupiny. Dalším, kdo by měl ocenění od současného prezidenta dostat je i náš bývalý prezident Václav Klaus. Nutno podotknout, že Řád bílého lva mu náležel během jeho funkčního období prezidenta, po odchodu o něj přišel.

O tom, kdo vyznamenání obdrží, rozhoduje vláda. Ta letos prezidentovi doporučila, aby Řád bílého lva dostal in memoriam pilot bombardérů z druhé světové války Josef Ocelka či Bohuslav Ečer, československý generál justiční služby. Co se týče medaile Za zásluhy, na to vláda doporučila válečnou veteránku Boženu Ivanovou. Celkem bylo 37 návrhů z řad poslanců, od senátorů 25. Občané navrhli celkem 257 lidí na vyznamenání.