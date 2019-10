„Naše suverenita je jen iluze.“ Okamura porovnal 28. říjen 1918 a 28. říjen 2019

Česká republika si dnes státním svátkem připomíná 101 let od vzniku samostatného československého státu. Na svém profilu na sociální síti sdílel Tomio Okamura video, kde se k významnému datu vyjádřil.

Na začátku svého videa předseda SPD zdraví své sledující a přeje naší zemi to nejlepší ke svátku republiky.

„Máme výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Spolu s námi budou tento svátek okatě připomínat i ti, kdo po léta usilují o to, aby samostatnost naší země byla znovu minulostí. I proto je třeba nejen toto výročí stále připomínat, ale je třeba nahlas říkat, že tento svátek není nic jiného, než náš velký Den nezávislosti,“ hovoří ve videu.

Okamura označil dnešní den za den, kdy „jsme se oficiálně vymanili z područí nadnárodního celku, který ve svém sevření dusil desítky národů, diktoval jim svoje centralistická pravidla a pokoušel se je odnárodnit“.

Ztráta většiny práv

Podle jeho slov myšlenka národních států, jako základního kamene Evropy zvítězila tak, jako kdykoliv jindy v historii Evropy. Okamura dodal, že tyto pokusy ohledně odnárodnění a unifikování Evropy se opakují od dob římské říše. Právě to označuje předseda hnutí SPD za tu horší zprávu. Za tu lepší pokládá to, že se to nikdy žádné z daných říší nepovedlo.

Okamura ve videu tvrdí, že dnešním dnem roku 1918 jsme nabyli absolutní samostatnosti. Dále si klade otázku, co se od té doby v republice změnilo.

Trump: Jménem lidu Spojených států amerických blahopřeji lidu České republiky k 101. výročí vaší samostatnosti v roce 1918.https://t.co/84uCcEmLIY — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. října 2019

​„Po vstupu do Evropské unie jsme ztratili většinu práv vládnout ve své zemi, protože všem našim zákonům a všemu konání v naší zemi jsou fakticky a právně nadřazeny směrnice Evropské unie. Naše suverenita je jen iluze, ve které se nás snaží držet ti, kdo nám ji fakticky sebrali,“ myslí si předseda SPD.

Co je demokracie?

Podle jeho slov dědictví tohoto dne politici promrhali. „Dědictví 28. října, dědictví velkého bojovníka za národní svrchovanost národů koruny české prezidenta Masaryka, naši politici promrhali.“

Podle názoru předsedy SPD bychom si měli dnešek připomínat a bojovat za to, abychom zpět nabyli vlády na svou vlastní zemí. „A nejen to, měli bychom pomáhat a stát po boku všech, kdo o právo vládnout sami sobě ve své vlastní zemi bojují, ať už to jsou Kurdové, Katalánci nebo Rusíni v Zakarpatí,“ řekl ve videu Okamura.

Své video zakončil prohlášením, že „demokracie – to je v prvé řadě svoboda a svoboda bez svobody národní není svoboda“.