Kolik nás stojí Václav Moravec? Česká televize klame lidi, tvrdí právník Koudelka

Česká televize uvedla, že v případě těchto informací se jedná o obchodní tajemství.

„Česká televize odmítla sdělit informaci, kolik v roce 2017 stála výroba pořadů Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce. Šlo o celkové částky, ne dotaz na mzdy či honoráře. Jako důvod uvedla obchodní tajemství,“ citují Parlamentní listy vyjádření Koudelky. Ten dále poukazuje na skutečnost, že ČT termín obchodní tajemství zneužívá.

„Obchodní tajemství je zneužíváno osobami napojenými na veřejné peníze, aby se zamezilo přístupu veřejnosti k informacím o nakládání s veřejnými prostředky. Vytváření televizních pořadů Českou televizí je plnění jejího poslání, při kterém jsou utráceny nuceně vybírané televizní poplatky. Není důvod, aby se odlišně postupovalo při poskytování informací u televize a jiných osob užívajících veřejné prostředky,“ myslí si Koudelka.

Právník poukázal na skutečnost, že pokud by probíhala rekonstrukce Pražského hradu a ČT by chtěla zjistit informace okolo financování, nebylo by představitelné, že by se jednalo o tajnou informaci.

Česká televize v tomto případě, podle slov Koudelky, „káže vodu, ale sama pije víno“.

Kvůli informacím o nákladech na výrobu pořadů s Václavem Moravcem probíhal soud s ČT, která během líčení tvrdila, že informace již odeslala mailem.

„Nic jsem nedostal. Přitom jsem vždy s televizí komunikoval datovou schránkou, ne mailem. Povinností televize je doručovat podle správního řádu do datové schránky a případně poštou. Sama se usvědčila z klamání lidí, když informace poskytnuté podle zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje na svém webu a v den, kdy údajně odpověď poskytla, podle webu České televize žádnou informaci nikomu neposkytla. Ani jinak nebyla schopna doložit soudu (kopie mailu), že informaci poskytla,“ cituje slova Koudelky portál.

Česká televize a její financování

Na problémové situace okolo financování České televize dlouhodobě poukazují politici napříč politickým spektrem. Ti často připomínají, že ČT hospodaří s rozpočtem vyšším, než je rozpočet ministerstva kultury.

Jako skandální se ukázalo jednání České televize, která začerňuje smlouvy se svými dodavateli, aby skryla před veřejností jejich obsah.

Politici poukazují na nutnost změnit Českou televizi na státní příspěvkovou organizaci, jež bude pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Mnoho mediálních expertů také poukazují na obsahové problémy a zaujatost projevující se ve zpravodajství ČT.