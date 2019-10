Kalousek se chlubí: Vystrčil zadek na Zemana a pochvaloval si umístění TGM před Hradem

„Památku 28. října jsme uctili položením květin k soše Tomáše Garrigua Masaryka. Už to tak bývá, že když se před někým klaníte, na někoho jiného vystrkujete pozadí. Pro dnešní den je socha TGM situována velmi vhodně,“ napsal na svých sociálních sítích.

​Jaroslav Foldyna o výročí vzniku státu

K výročí vzniku Československa se vyjádřil i poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Podle jeho slov nedošlo ke vzniku státu, ale ke „znovuobnovení“ státnosti.

„28. říjen 1918 je den vzniku Československa. Osobně však toto výročí nevnímám jako den vzniku, ale jako den znovuobnovení samostatnosti naší země. Země, jejíž historie sahá mnohem a mnohem dál, než právě do tohoto roku. K dnešnímu svátku toho již bylo řečeno a napsáno mnoho, a to lidmi daleko vzdělanějšími a moudřejšími, než jsem já,“ napsal Foldyna na svém Facebooku.

Podle jeho názoru není naše současná prosperita samozřejmostí. Poukazuje i na ochotu obětovat se pro stát a tvrdou práci našich předků.

„Naše současná prosperita, svoboda a nejspíš i ona oslavovaná samostatnost naší existence nejsou samozřejmostí. Nespadly nám do klína samy od sebe, ale byly vykoupeny sebeobětováním, tvrdou prací a ano, také krví! Krví mnoha našich předků. Musíme dokázat, nejen při oslavách dnešního výročí, ale především svým každodenním konáním, že jejich krev a oběti nebyly zbytečné. Že my, jejich potomci, jsme jejich krve a oběti hodni. Chovejme se tedy vždy tak, aby budoucí pokolení, naše děti, vnuci a pravnuci, mohli vzpomínat na naše činy se stejným vděkem a hrdostí, s jakou my dnes vzpomínáme na naše předky,“ zmínil a dodal: „Nevzdávejme se tedy našich tradic, symbolů ani historie. I kdyby jediným důvodem měl být pouze ten, že jsou naše.“

Oslavy 28. října na Slovensku

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová u příležitosti výročí vzniku Československa připomněla, že tím byly položeny i základy slovenského státu. Vyzdvihla také roli, kterou v československé historii sehrál Milan Rastislav Štefánik, označila ho za „nejvýznamnější slovenskou osobnost“.

Slovenská prezidentka dnes také řekla, že stojí za úvahu, zda by si i Slovensko podobně jako Česko mělo připomínat vznik Československa státním svátkem.

Oslavy v Česku

Prezident Miloš Zeman si spolu s dalšími předními ústavními činiteli a představiteli armády připomínal vznik samostatného Československa na Vítkově, kde položili věnce k hrobu neznámého vojína.