Občanka už od šesti let? Hamáček chystá novinku

Ministr vnitra Jan Hamáček oznámil, že občanské průkazy budou muset mít povinně už děti od svých šesti let. Souvisí to s tím, že bude docházet ke zrušení rodného čísla jako hlavního identifikačního údaje občanů. To by mělo převzít číslo, keré bude elektronicky čitelné a bude se nacházet na daném občanském průkazu. Informují o tom Novinky.

Podle slov Jana Hamáčka se změna musí udělat zákonem, který se připravuje. V něm by mělo být navrženo snížení věkové hranice, kdy si má občan vyřizovat občanský průkaz – tedy na 6 let. Ministr to sdělil Právu. V zákonu je dokument, kde se navrhuje „řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osob“.

Jisté výhody

„Novinkou bude, že to v případě schválení zákona budou muset udělat povinně,“ pověděl náměstek pro Právo a dodal, že děti by doklad s sebou mít nemusely.

Podle informací by se však nemělo jednat až o tak velkou změnu. Náměstek Petr Mlsna se totiž nechal slyšet, že již nyní mohou rodiče vystavit svým dětem průkaz hned po narození. Pro Právo řekl, že občanský průkaz nyní vlastní 353 tisíc dětí pod patnáct let. Pakliže by byla kombinace daného dokladu s cestovním pasem, hovoří se již o 1,2 milionu dětí. Co se týče výhody, ta tu zjevně je. Pro rodiče s dětmi, kteří cestují po zemích Schengenu, by stačil pouze právě občanský průkaz.

To ovšem platí již dvacet let i pro dospělé. Svou totožnost mohou prokázat i jiným dokladem či je možnost nechat se policistou ověřit v registrech.

​Mlsna dále ozřejmil, že občanský průkaz by mohl mít výhodu i v takovém případě, kdy děti s rodiči nemají shodné příjmení. Daná hranice, tedy šesti let, byla zvolena kromě jiného také proto, že dítě začíná chodit do školy. Právě šest let je i hranice pro možnost popření otcovství.

„Domníváme se, že v tomto věku by už dítě mělo mít jasno, kdo jsou jeho rodiče, a ne, aby se to zjišťovalo třeba v osmnácti,“ dodal Mlsna.

Podle jeho slov nebudou muset průkaz děti nosit, nicméně budou mít jisté výhody, například v MHD. Zároveň řekl, že doklad neříká dítěti pouze to, jak se jmenuje a kde se narodilo, ale je to doklad o tom, že je občan České republiky.

Někdo nesouhlasí

Ne všichni poslanci však s Hamáčkovým návrhem souhlasí. Například Marek Benda, šéf ústavněprávního výboru, se k dané věci staví negativně. „Rozšiřování povinností pro děti, dokonce už od šesti let, jenom proto, aby si někdo na vnitru usnadnil identifikace, nepovažuji za dobrý nápad,“ nechal se Benda slyšet v dotazu pro Právo. Dodal, že debaty kolem toho, že rodná čísla o člověku prozradí, zda se jedná o muže či ženu, považuje za zbytečnou hysterii. Kritikům rodného čísla totiž mimo jiného vadí i to, že součastí je datum a určení pohlaví.

Podobný názor zastává i Petr Gazdík, místopředseda STAN.

„Přinese to obrovskou byrokracii pro rodiny s dětmi. A to, že nahradíme číslo číslem, podle mě nikomu vyšší ochranu jeho osobních údajů nepřinese,“ pověděl.

Jisté pochybnosti má i Vojtěch Filip (KSČM). Pro Právo řekl, že nevidí důvod, proč by to mělo být povinné. Pokud někdo chce pro dítě občanský průkaz nebo pas, již tu možnost má, dodal. S navrhovaným řešením naopak souhlasí předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Když pominu, že děti budou vedle klíčů ztrácet i občanky, pak, je-li smyslem, že by vznikla jedna kartička, kterou by se člověk prokazoval na úřadech nebo třeba v bance, by to nebyl špatný nápad,“ sdělil pro Právo.