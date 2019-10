Aktivisté protestují v Lomu Vršany. Na místě zasahuje policie

Podle informací ČTK dnes obsadili rypadlo Lomu Vršany na Mostecku aktivisté. Dnes ráno tak protestují proti tomu, že ČEZ by mohl prodat elektrárnu Počerady společnosti Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Na místě se nachází policie.

Celkem sedm osob se dostalo na skrývkový bagr na Slatinické výsypce. Bagr byl však v tu dobu mimo provoz, pověděla pro ČTK mluvčí skupiny Se.ven Energy Gabriela Sáričková Benešová. V prohlášení se uvádí, že aktivisté jsou autonomní skupina lidí, kteří nechtějí přihlížet tomu, jak „hrstka jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou existenci, a to jen pro svůj zisk“.

V manifestu by mělo být dále uvedeno, že aktivisté požadují obě elektrárny bezodkladně zavřít a také lom Vršany. Aktivisté mají být součástí klimatického hnutí. Pro ČTK promluvila také jedna z účastnic akce.

„Akce, které probíhají v rámci českého klimatického hnutí, podporujeme, ale podle nás je situace opravdu vážná, a myslíme si, že se o tom pouze mluví. Tak jsme chtěli touhle formou dát najevo, že situace je opravdu vážná. Vylezli jsme nahoru, aby náš hlas byl opravdu slyšet,“ pověděla.

Obsadili kolesové rypadlo

„V těchto případech je pro nás vždy nejvyšší prioritou bezpečnost a zdraví všech, kteří se v daném prostoru pohybují,“ řekla Sáričková Benešová.

Mluvčí Se.ven Energy uvedla, že aktivisté obsadili kolesové rypadlo K800, které je vysoké 31 metrů a široké 75 metrů. Jak dále mluvčí dodala, událost již nahlásili Obvodnímu báňskému úřadu a Policii ČR.

Mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková sdělila, že hlášení o protestu policie obdržela kolem šesté hodiny ranní. Na místo má být podle jejích slov přizván vyjednavač, aby osoby bagr opustily. Dále policie zajistila i místo, aby se další protestující nemohli dostat na místo.

Změny v ČEZ

Na začátku října jsme informovali, že zástupci energetické společnosti ČEZ sdělili, že je v plánu prodej hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Se.ven Energy. Kromě toho plánují do roku 2040 odstavit velkou část svých uhelných zdrojů.

Podle Ladislava Štepánka, ředitele divize klasické energetiky ČEZ, počítá firma s nejdelším provozem elektrárny u Ledvic. Ve hře byly další dvě severočeské hnědouhelné elektrárny, a to Tušimice a Prunéřov. Již před dvěma lety, tedy v listopadu roku 2017, tam začal dvouletý zkušební provoz nového bloku dané elektrárny. Co se týče výkonu, měl by klesnout na 0,7 gigawattu z původních 6,2 gigawattu. Rovněž dodal, že zbylé dvě elektrárny, tedy Tušimice a Prunéřov by měly být odstaveny asi v roce 2037.