Novinář Polanský brání Jana Schneidera. Kádrováckým nulám se nelíbí, že od Zemana dostal vyznamenání

Jan Schneider 28. října převzal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy I. stupně. A kdo je Jan Schneider? Ve svém článku ho představil portál iRozhlas. „Je bezpečnostní analytik a publicista. Jeho život výrazně ovlivnila Charta 77. Po jejím podpisu pracoval jako železniční dělník. Spolupracoval s kapelou Plastic People of the Universe nebo s Egonem Bondym. Účastnil se bytových seminářů, které tajně zastřešila Cambridgeská univerzita. V roce 1993 získal podle Paměti národa Cambridge Certificate in Religious Studies. Po roce 1990 působil ve službách zpravodajských, policejních i vládních. Byl také ředitelem Kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost,“ uvádí portál.

Svérázné představení tohoto novináře si však připravil portál forum24.cz, který o něm píše následující slova.

„Už dávno přiznaný spojenec všeho, co souvisí s Ruskem, se Státní bezpečností a zastánce vybraných komunistů Jan Schneider, si také konečně odnesl metál z Pražského hradu. Tak si připomeňme, koho to vlastně prezident Miloš Zeman ocenil,“ uvádí se na začátku článku.

Následuje kritický text, ve kterém není na Schneiderovi ponechána jediná niť suchá.

Zlé svědomí novodobých kádrováků

Na obranu pana Schneidera na Facebooku vyrazil novinář Jaroslav Polanský, který není spokojený s tím, jak o oceněném české média píší.

„Honza Schneider je zlé svědomí novodobých kádrováků a ‚strážců té nejzápadnější západnosti‘. Cejchovačů ,ruským agentem‘, ,sluhou Moskvy‘, ‚dezinformátorem‘ a dalšími debilními nálepkami,“ zahájil Polanský svůj příspěvek.

Polanský dále vyjmenovává a představuje oceněného Schneidera. Zdůrazňuje, proč jsou všichni jeho kritici tak trochu mimo.

„Honza podepsal Chartu 77, byl člen Plastic People Of The Universe.

- Po ,,plyšáku" pracoval na Úřadu vlády i v BIS

- Odvolává se na přesné a zdrojované skutečnosti, ze kterých staví svérázné úhly pohledu... A to tyhle pitomečky štve- oni totiž vřískají ,,lež, dezinformace, manipulace" při jakékoliv analýze či dedukci, která se jim prostě nelíbí. Byť v ní není ani jedna chybná faktografická jednotlivina. Ale to ve svých tupých mozečcích oni prostě nerozliší. Nerozliší faktografickou jednotlivinu a úhel pohledu (interpretaci, vývod apod.)

- Honza nikdy nevlezl do žádné politické strany a nikdy se necpal do politických funkcí.

- Last but not least: Skromně a spokojeně žije na Vysočině, nepase po majetku. Na rozdíl od kádrováčků a chudáčků, kteří za eura, dolary a pocty dělají blahobytnou kariéru a jezdí si po světě. Honza místo toho čte, přemýšlí, píše a angažuje se v okrašlovacím spolku,“ shrnuje novinář.

Na závěr svého příspěvku Polanský uvádí, že Schneider je vzácný, moudrý, vzdělaný a rovný člověk.

„LOL, vy kádrovácké nuly,“ píše na úplný závěr a jasně dává najevo, co si myslí o všech kriticích.

Státní vyznamenání v roce 2019

28. října došlo k udílení státních vyznamenání prezidentem republiky Milošem Zemanem. Vyznamenal například Jana Antonína Baťu či svého předchůdce Václava Klause.

Nejvyšším státním vyznamenáním ocenil prezident Zeman in memoriam Jana Antonína Baťu, dále někdejšího vídeňského starostu s československými kořeny Helmuta Zilka a také bývalého prezidenta Václava Klause. Řád bílého lva dostal i bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster a in memoriam československý generál justiční služby Bohuslav Ečer.

se rozhodl Zeman dát evangelickému faráři Janu Jelínkovi. Český stíhací pilot v RAF Emil Boček byl vyznamenán Řádem bílého lva již od prezidenta Klause, obdržel ale vyznamenání nižší třídy. Nyní obdržel řád nejvyšší. Další vyznamenání dostal in memoriam Josef Ocelka, pilot bombardérů z druhé světové války.

Co se týče politiků, Zeman ocenil letos Řádem bílého lva celkem tři. Jedním z nich byl bývalý prezident Václav Klaus, dále Rudolf Schuster a také in memoriam Helmut Zilk. Medailemi za hrdinství vyznamenal prezident Zeman celkem čtyři hrdinky a hrdiny z druhé světové války, poté vojáka, který padl v Afghánistánu a aktéra potyčky na koupališti v Dubí. Ocenění si převzali i Božena Ivanová, Jarmila Halbrštátová, Karel Kněz, David Michajlak, Tomáš Procházka a Kurt Taussig.

Dalším, kdo si převzal ocenění, byl hokejista Jaromír Jágr, fotograf Jan Saudek a automobilová závodnice Eliška Junková. Vyznamenal i prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, srbského režiséra Emira Kusturicu, starostku Sokola Hanu Moučkovou nebo podnikatele Rudolfa Ovčařího.