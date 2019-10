Protiuhelní aktivisté ve Vršanech protestují již druhý den

Osm aktivistů na Mostecku pokračuje ve svých protestech i dnes. Protestujícím se nelíbí, že by ČEZ mohl elektrárnu Počerady prodat společnosti Sev.en Energy, kterou vlastní finančník Pavel Tykač. Na rypadle v Lomu Vršany jsou od úterní šesté hodiny ranní a strávili tam celou noc. Vyjednávání byla neúspěšná.

Severočeská policejní mluvčí Alena Bartošová dnes ráno ČTK oznámila, že vyjednávání s aktivisty byla neúspěšná a ti zůstávají stále na místě, kam přišli v úterý v šest hodin ráno.

Aktivisté ve svém prohlášení uvádí, že z rypadla odejdou, až skončí doba uhelná.

„Z rypadla odejdeme, až skončí doba uhelná. Chceme bezodkladný konec uhlí, uzavření elektrárny Počerady a Chvaletice, dolu Vršany a spravedlivý svět. Za klimatickou spravedlnost budeme bojovat až do konce,“ oznámili aktivisté v prohlášení.

Z textu vyplývá, že jde o skupinu lidí, kteří nechtějí pasivně sledovat to, „jak hrstka jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou existenci, a to jen pro svůj zisk“.

Obsadili kolesové rypadlo

Mluvčí Se.ven Energy uvedla, že aktivisté obsadili kolesové rypadlo K800, které je vysoké 31 metrů a široké 75 metrů. Jak dále mluvčí dodala, událost již nahlásili Obvodnímu báňskému úřadu a Policii ČR.

„V těchto případech je pro nás vždy nejvyšší prioritou bezpečnost a zdraví všech, kteří se v daném prostoru pohybují,“ řekla Sáričková Benešová.

Mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková sdělila, že hlášení o protestu policie obdržela kolem šesté hodiny ranní. Na místo má být podle jejích slov přizván vyjednavač, aby osoby bagr opustily. Dále policie zajistila i místo, aby se další protestující nemohli dostat na místo.

Změny v ČEZ

Na začátku října jsme informovali, že zástupci energetické společnosti ČEZ sdělili, že je v plánu prodej hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Se.ven Energy. Kromě toho plánují do roku 2040 odstavit velkou část svých uhelných zdrojů.

Podle Ladislava Štepánka, ředitele divize klasické energetiky ČEZ, počítá firma s nejdelším provozem elektrárny u Ledvic. Ve hře byly další dvě severočeské hnědouhelné elektrárny, a to Tušimice a Prunéřov. Již před dvěma lety, tedy v listopadu roku 2017, tam začal dvouletý zkušební provoz nového bloku dané elektrárny. Co se týče výkonu, měl by klesnout na 0,7 gigawattu z původních 6,2 gigawattu. Rovněž dodal, že zbylé dvě elektrárny, tedy Tušimice a Prunéřov by měly být odstaveny asi v roce 2037.