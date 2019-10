„Je to opravdový hrdina!“ Schwarzenberg se zastal ředitele BIS proti Zemanovi

Karel Schwarzenberg se na sociálních sítích zastal ředitele BIS, kterého prezident opět nepovýšil do generálské hodnosti. Koudelka je hrdina, neboť koná svoji povinnost s vědomím, že za to bude trestán, tvrdí čestný předseda TOP 09.

„Pan prezident už, nemýlím-li se, po čtvrté zamítl jmenování šéfa BIS do generálské hodnosti. Zajímavé bylo jeho odůvodnění, které zaznělo: „Ať se pan Koudelka místo fiktivního honění ruských a čínských špionů zaměří na ekonomickou kriminalitu v České republice. A v takovém případě bude užitečný,“ napsal poslanec na svém Facebooku.

Honit hospodářské zločince je podle jeho názoru úkolem policie, nikoli BIS. Ta se má v očích Schwarzenberga zabývat právě sledováním špionážních aktivit cizích zpravodajských služeb na území Česka.

Poslanec říká, že právě ruské a čínské špiony se prezident Miloš Zeman snaží svojí činností chránit před českou kontrarozvědkou.

„Samozřejmě, hospodářské zločince je nutné pronásledovat, nicméně je to úkol policie a hospodářské kriminálky, nikoliv pak Bezpečnostní a informační služby. Ta má opravdu za úkol sledovat zahraniční špiony, kteří se u nás činí. Že jsou u nás ve větším počtu, než je v jiných zemích obvyklé jak ruští, tak čínští agenti, o tom nikdo nepochybuje, je na to mnoho důkazů a bohudíky se na to někdo soustředí. Zdá se ovšem, že právě to prezidentovi vadí a budí dojem, že je považuje za své podporovatele. Tudíž je musí před BIS chránit,“ myslí si čestný předseda TOP 09.

Schwarzenberg následně poukazuje na pravidla udělování vojenského řádu Marie Terezie, jenž se podle jeho slov uděloval za to, když jednotlivec něco vykonal bez, nebo proti rozkazu. Myslí si, že právě tak jedná ředitel BIS. Díky tomu považuje Koudelku za hrdinu.

„Za starého Rakouska měl nejvyšší vojenský řád Marie Terezie za hrdinství jednu podmínku, která ho stavěla nad všechny ostatní podobné řády. Podmínkou bylo totiž to, že dotyčný musel svůj čin vykonat bez nebo dokonce proti rozkazu. Za to bylo udělováno nejvyšší vyznamenání. Pan Michal Koudelka koná svoji povinnost, ačkoliv ví, že ho za to bude nejvyšší velitel trestat. Dle mého názoru je on opravdový hrdina,“ uzavřel poslanec TOP 09.

Povýšení Koudelky do generálské hodnosti

Český prezident jmenoval 28. 10. nové generály. Učinil tak u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Šéf BIS Michal Koudelka opět nebyl jmenován Milošem Zemanem do hodnosti generála.

Zeman se nejednou kriticky vyjadřoval na stranu BIS. Například jejich výroční zprávu, ve které varovala tajná služba před ruskými a čínskými agenty, označil prezident za „plácání“. Koudelku rovněž označil za člověka, který není na svém místě.