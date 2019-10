Novinářské kurtizány, presstituti v nejhorším slova smyslu… Mediální expert účtuje s Bakalou kvůli Nově

Mediální expert Petr Štěpánek na svém Facebooku vystartoval proti novinářům placeným Zdeňkem Bakalou, kteří „by si na volném trhu nevydělali ani na slanou vodu“, kvůli jejich starosti o to, co bude PPF dělat s televizí Nova.

Podle jeho názoru je neuvěřitelné, jak si novináři z jiných redakcí, kteří jsou mimo jiné placeni českými velkopodnikateli a oligarchy, dělají starosti o osud televize Nova poté, co ji převezme PPF Petra Kellnera. Štěpánek poukazuje hlavně na novináře „Bakalových“ médií.

„Je naprosto neuvěřitelné, když presstituti v tom nejeklovnějším smyslu toho slova, jako je kupříkladu šéfredaktor Respektu Erik Tabery, novinářské kurtizány, které by si na volném trhu nevydělaly ani na slanou vodu, pročež se léta letoucí nechávají vydržovat špinavými penězi bezskrupulózního oligarchy, který poté, co vydojil, vybrakoval a takřka ke krachu přivedl OKD, přičemž nádavkem podrazil čtyřicet tisíc ostravských nájemců bytů, zdrhnul do Švýcarska a v České republice se raději neukazuje, ano, hovořím o havlovském „mecenáši“ Zdeňku Bakalovi, tedy když zrovna tyhle novinářské atrapy mají dojemnou starost, co Petr Kellner a jeho PPF udělá s televizí Nova, kterou si – na rozdíl od pravdoláskovního Bakaly, jenž si OKD pořídil na zapřenou a s „vládní socanskou slevou“ přes nastrčené bílé koně – poctivě a transparentně kupuje za své vlastní standardně vydělané peníze,“ myslí si Štěpánek.

„Běs,“ uzavřel mediální expert svůj příspěvek.

Televize Nova v rukou PPF miliardáře Petra Kellnera

Ke koupi televize Nova se rovněž vyjádřil Ondřej Neumann, ředitel Georgem Sorosem placeného Ústavu nezávislé žurnalistiky se sídlem v chatové oblasti obce Líšnice, na který si v minulosti posvítil Luboš Xaver Veselý. Podle jeho názoru koupě televize Nova ze strany Petra Kellnera „není dobrou zprávou“.

K obchodu se přes Českou televizi vyjádřil Vladimír Mlynář, ředitel pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF. Ten v pořadu České televize čelil otázkám ohledně toho, jaký způsobem se skupina PPF chystá vyvracet „obavy“, že by televizi Nova používala pro „prosazování svých zájmů“.

„Nezlobte se, ale já nebudu nic vyvracet dopředu. Já myslím, že každý, kdo si koupí majetek, včetně médií, a zaplatí za něj velké peníze, má právo s ním nakládat. Já jsem řekl, že budeme budovat slušnou, vyváženou komerční televizi. Nechte nás tu televizi převzít, počkejte, co bude televize vysílat, a pak ji hodnoťte. Vždyť je to zcela absurdní debata. Ještě jsme tu televizi ani nekoupili, ani nepřevzali a už se mám z něčeho obhajovat? Ne, já se z ničeho obhajovat nebudu,“ rozčílil se Mlynář na redaktorku pořadu České televize.

Koupě Novy

Před několika dny bylo informováno, že skupina PPF miliardáře Petra Kellnera se chystá koupit společnost CME, do které patří i televize Nova, za 48 miliard korun.