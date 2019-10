„Je prostě ohromná osobnost a pocty si zaslouží.“ Legenda českého hokeje o Jágrovi

V pondělí 28. října k 101. výročí Československa se stal Jaromír Jágr prvním sportovcem České republiky, který již podruhé obdržel statní vyznamenání. Český prezident tím především ocenil Jágrův přínos v budování česko-čínských vztahů. V dubnu letošního roku v rámci české delegace se hokejista zúčastnil fóra Jedno pásmo, jedna cesta v Pekingu.

„Tak já si myslím, že stejně tak jako Karel Gott, který nedávno odešel, tak i Jaromír Jágr je prostě ohromná osobnost, takže všechny ty pocty si nesporně zaslouží. To je jeden pohled. Ten druhý pohled je samozřejmě tak trochu politický a taktický, když s sebou Miloš Zeman do té Číny Jágra bral. Protože mu tam mohl být dost užitečný. Jinak – co jsme my proti Číně? Pidizemě!“ okomentoval František Pospíšil.

Podle Pospíšila kritika, která směřovala na adresu Jágra kvůli jeho cestě do Číny, je spojena se závistí.

„…Teď najednou přišel Jaromír Jágr a všichni jsou až ve druhé nebo dokonce ve třetí řadě. A to se jim nelíbí,“ sdělil.

Kritika Jágrovy cesty do Číny

Poté, co v letošním dubnu Jágr spolu s českou delegací v čele se Zemanem navštívil Čínu, začal hokejista čelit ostré kritice. Během této cesty měl Jágr zavítat na otevření nového Česko-čínského centra pro vzdělávání a rozvoj ledního hokeje, pak byl u podpisu smlouvy o spolupráci na olympiádu v roce 2022 v Pekingu.

Avšak podle některých kritiků, včetně novináře Tomáše Etzlera, byl hokejista viněn v tom, že spolupracuje s „tvrdým režimem“. Byl obviněn také z toho, že spojuje sport a politiku.

Je třeba však poznamenat, že prezident se za hvězdu českého hokeje postavil – kritiky označil za „internetové blbečky, kteří rádi exhibují na sociálních sítích“.

To oznámil zpravodaj Sputniku z ceremoniálu odevzdání ceny ve Stockholmu.https://t.co/RT6h2SBtJb — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 30. října 2019

Udělování státních vyznamenání

Mimo Jágra udělil 28. října Zeman státní vyznamenání Janu Antonínu Baťovi a svému předchůdci Václavu Klausovi. Nejvyšším státním vyznamenáním ocenil i někdejšího vídeňského starostu s československými kořeny Helmuta Zilka. Řád bílého lva dostal i bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster a in memoriam československý generál justiční služby Bohuslav Ečer.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka se rozhodl Zeman dát evangelickému faráři Janu Jelínkovi. Český stíhací pilot v RAF Emil Boček byl vyznamenán Řádem bílého lva již od prezidenta Klause, obdržel ale vyznamenání nižší třídy. Nyní obdržel řád nejvyšší. Další vyznamenání dostal in memoriam Josef Ocelka, pilot bombardérů z druhé světové války.

Dalším, kdo si převzal ocenění, byl fotograf Jan Saudek a automobilová závodnice Eliška Junková. Vyznamenal i prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, srbského režiséra Emira Kusturicu, starostku Sokola Hanu Moučkovou nebo podnikatele Rudolfa Ovčařího.