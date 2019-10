Ministerstvo zahraničí dostalo zelenou na rozpočet na příští rok. Jde o částku v řádech miliard korun

Poslanec za Piráty Jan Lipavský měl návrh, aby výbor zavázal vládu ke zvyšování českých příspěvků na rozvojovou pomoc na 0,33 procenta hrubého národního důchodu do roku 2030. S tímto návrhem však poslanec neuspěl. Co se týče počtů, tak za jeho návrh hlasovali čtyři poslanci, proti byl jeden a dalších pět se hlasování zdrželo.

Vláda byla rovněž vyzvána, aby se pokusila najít cestu ke zvýšení platů pracovníků ministerstva. Podle všeho jsou platy totiž nižší než u jiných orgánů státní správy.

Jak uvedl Tomáš Kryl, náměstek ministra zahraničí, úřad je s daným rozpočtem spokojen. Jako důvod uvedl, že částka navrhovaných výdajů je nejvyšší v historii. Co se týče plánů do budoucna, podle jeho slov by ministerstvo chtělo více využívat nespotřebované výdaje z minulých let. Týkat by se to mělo jak investic, tak i oblasti provozní. Náměstek vysvětlil, že nespotřebované výdaje činí okolo 800 milionů až miliardou korun. Jak se nechal slyšet, je podle něj nedůvodně velká suma.

Kryl uvedl, že u nespotřebovaných investičních výdajů očekává jistý pokles. Důvodem má být rekonstrukce stálého zastoupení Česka při OSN, první fáze podle jeho slov již začala. Rekonstrukce ambasády v Kodani má být dokončena příští rok. Náměstek dodal, že se očekává i velká investice z důvodu rekonstrukce ambasády v Berlíně.

Co se děje s izraelskými velvyslanectvími

Včera jsme informovali o tom, že izraleské ministerstvo zahraničí potvrdilo informace o uzavření svých diplomatických zastupitelství po celém světě. K tomuto kroku ministerstvo přistoupilo kvůli neshodám s ministerstvem financí. Zároveň rezort věří v rychlé vyřešení krize.

​Ke stávce na izraelských diplomatických misích v zahraničí došlo již dříve. Zahájili ji pracovníci izraelského ministerstva zahraničí a obrany. Jako důvod bylo uvedeno rozhodnutí ministerstva financí o zdanění zastupitelských výdajů diplomatů, které nebudou doloženy stvrzenkou.

„Kvůli porušení ministerstvem financí dávných dohod s pracovníky ministerstva zahraničí jsme od 30. října nuceni uzavřít izraelská velvyslanectví po celém světě,“ uvádí se ve zprávě izraelského ministerstva.