„Milion chvilek zajel do slepé uličky, jen si to nechce přiznat.“ Komentátor Holec uvažuje o budoucnosti spolku

I když žalobci zastavili trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, což bylo hlavním důvodem pro akce spolku Milion chvilek pro demokracii, spolek se znovu pokusí svolat demonstraci na Letenskou plán a to pouze den před výročím sametové revoluce. Komentátorovi Petru Holci to všechno připomíná politické uskupení nebo sektu.

Ve svém článku pro portál info.cz Petr Holec uvádí, že ačkoli už neexistují žádné formální důvody pro demonstraci, „je těžké skončit, když jste na Letnou dostali čtvrt milionu lidí, na úctě máte přes pět milionů korun a na chvíli jste byli TV hvězdou“. Především jde o předsedu spolku Mikuláše Mináře, který se nechce politikou špinit, ale jeho prohlášení připomínají spíše politické slogany.

„Chceme nabídnout vizi, začít víc říkat, pro co jsme, nejenom proti čemu jsme, řekl ČTK Minář. Ano, tomu se obvykle říká politický program,” podotkl Holec.

Ale proč Minář nechce „přeměnit svůj ‚cirkus‘ demonstrací v politické uskupení”? Holec zná odpověď: „v očích médií by se ze spasitele demokracie, jemuž se nekladou nepříjemné otázky, rázem proměnil v dalšího obyčejného padoucha“.

Podle něj Minář pouze převzal rétoriku opozice, jíž už před tím převzali mnozí novináři, od nichž ji zpátky převzala opozice.

„Jen ze všeho vypadlo Babišovo trestní stíhání, hlavní motto předchozích demonstrací. I v Milionu chvilek se totiž rozhodli, že budou respektovat rozhodnutí nezávislé justice, když už demonstrují za její nezávislost. Naděje teď proto vkládají do nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana,“ analyzuje Holec.

Komentátor konstatuje: „Milion chvilek zajel do slepé uličky, jen si to nechce přiznat.” Profesionální strukturou začíná připomínat politickou stranu, nebo podle Holce je to „spíš sekta, co se nebezpečně opila megaúspěchem svého evangelia“.

Dále porovnává Milion chvilek s iniciativou Islám v České republice nechceme a její představitelem Martinem Konvičkou, protože „i on se stejně jako Minář nebezpečně opil silou momentu“.

„Ano, na rozdíl od Milionu chvilek Konvička a spol. nikdy nezaplnil Letnou, i když to stejně jako Minář taky sliboval. Podobně jako on ale taky nějakou dobu zručně hnětl masivní negativní společenské emoce. Když však přišel čas proměnit je v politické cíle, ‚velká loď‘ se najednou zastavila. Demonstrace bývají projevem demokracie, bez nich žádná neexistuje. A taky prostředkem, jak politikům více či méně efektivně tlumočit své frustrace. Problém je, že pro Mináře a spol. se staly cílem,“ uvedl komentátor na závěr.