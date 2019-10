Advokátka EU obvinila Česko, Polsko a Maďarsko kvůli uprchlíkům. Co na to Babiš?

Podle stanoviska generální advokátky Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonové nesplnily Česko, Polsko a Maďarsko povinnosti, které plynou z právních předpisů Evropské unie. Konkrétně se jedná o odmítnutí zapojit se do systému přerozdělování uprchlíků. Informovala o tom ČTK.

Advokátka uvedla, že není možné, aby státy zdůvodňovaly odmítání solidárního přebírání migrantů obavami o jejich bezpečnost. Uvádí se, že ačkoli není názor generálního advokáta závazný, soudci se jím při rozhodování často řídí.

Již v roce 2015 byl zaveden program povinného přerozdělování uprchlíků. Cílem měla být pomoc Řecku a Itálii, kam v té době směřovalo velké množství žadatelů o azyl. Země, které nyní čelí obvinění, se však v té době nechtěly k danému systému připojit. Argumentovaly tím, že co se týče záležitostí ohledně vnitřní bezpečnosti, ty jsou výlučně v jejich kompetenci.

„Co je Rakušanům do našich věcí?“ Fiala prozradil další důvod pro vystoupení z EU. Proti tomu jsou migrační kvóty srandahttps://t.co/eucNh9jf28 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 24. října 2019

​Advokátka však tvrdí, že systém dával možnost odmítnout takové uprchlíky, kteří představovali jisté riziko.

„Tři žalované členské státy tudíž mohly bez problémů zajistit ochranu bezpečnosti a blahobytu svých občanů odmítnutím konkrétních žadatelů o azyl,“ je uvedeno v tiskovém prohlášení.

Babišův pohled na věc

Státy zažalovala Evropská komise již předloni v prosinci. Zástupci však připomněli, že daný program nefungoval a ani nesplnil původní předpoklady, jelikož došlo k přesunutí výrazně menšího počtu migrantů, než bylo původně v plánu. Poznamenali rovněž, že verdikt nebude mít praktický význam, jelikož nelze zajistit nápravu.

Pro ČTK sdělil Andrej Babiš, že momentálně Česko studuje a analyzuje stanovisko advokátky. Dodal, že je nutné počkat až na rozhodnutí soudu. To je právě na rozdíl od stanoviska generálního advokáta závazné.

„Stanovisko generální advokátky není závazné, je to čerstvá věc, aktuálně toto stanovisko ČR studuje a analyzuje. V každém případě bude nutné vyčkat rozhodnutí soudu, které jediné je závazné,“ pověděl český premiér.

Blaho cizinců či bezpečnost občanů?

Před pár dny interpelovala ve Sněmovně poslankyně za hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková ministra vnitra Jana Hamáčka kvůli novele azylového zákona.

První místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková se vyslovila k přemisťování uprchlíků.https://t.co/xWn924GtOP — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 18. října 2019

​Ministerstvo vnitra hodlá pro případ nové migrační vlny uzákonit, aby bylo možné o udělení azylu uprchlíkům výjimečně rozhodnout do 30 dnů. Jan Hamáček se domnívá, že to bude pojistkou, která by byla použita na základě rozhodnutí vlády v případě nadměrného přílivu nelegálních migrantů.

„Já naprosto nechápu, jak je možné, že někdo vezme krok, který vede ke zlepšení bezpečnosti České republiky, úplně to otočí a ruku v ruce s ruskými dezinformačními servery tady vede kampaň proti ministrovi vnitra a proti vládě České republiky,“ hlásal Hamáček.

Podle Trikolóry tento návrh počítá s rozšířením tzv. institutu strpění cizince. Na ministra vnitra se poté obrátila s otázkou, proč chce tak zásadním způsobem ohrozit bezpečnost. Hamáček tvrzení poslankyně však ostře odmítl.

Dodal, že institut strpění má být nově využit výjimečně pro žadatele o azyl, kteří v Česku spáchali trestný čin, ale vyhoštěni nebudou do doby, než jim v zemi původu přestane hrozit násilná smrt nebo perzekuce.