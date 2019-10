Dříve daně zvyšovali sami a teď lamentují nad vládou. „Pokrytci!“ V SPD pálili ostrými na ODS a TOP 09

Ve svých kritických postech upozorňují na to, že hnutí také nepodporuje zvyšování daní. Fiala píše, že „uvalování břemen“ na podnikání a občany je špatné jak v době recese, tak i růstu ekonomiky. Avšak pozici poslanců ODS a TOP 09 označuje za pokryteckou a nedůvěryhodnou. Svůj postoj politici vysvětlují tím, že právě během koaličního vládnutí těchto dvou stran došlo ke zvýšení několika daní.

„Je dojemné, jak ODS (zvláště například předseda jejího poslaneckého klubu Stanjura) lamentuje nad tím, jak Babišova vláda zvyšuje daně, přitom to byla ODS, kdo navzdory svým slibům daně zvyšoval,“ uvádí.

„Nejprve od roku 2010 zvýšila vláda ODS a TOP 09 (Petra Nečase a Miroslava Kalouska) daň z příjmu fyzických osob o 1200 korun ročně (nazvali to 'povodňová stokoruna'). Pak zavedli srážkovou daň 15 procent z úroků ze stavebního spoření. Zavedli zdanění důchodů pro důchodce s celkovými příjmy nad trojnásobkem průměrné mzdy. Zavedli 50procentní daň z podpor ke stavebnímu spoření. Zvýšili dálniční poplatek pro osobní auta z 1200 korun na 1500 korun a mýtné pro nákladní vozy zvedli o čtvrtinu,“ připomínají.

„Vláda dále zvýšila sazby daně z cigaret z 2,05 koruny na 2,10 na kus a volného tabáku z 1340 na 1400 korun na kilogram. Pro řidiče jezdící na plyn zavedla koalice od 1. ledna 2012 daň ze stlačeného zemního plynu ve výši 500 korun za tunu. Dále vláda ODS a TOP 09 zvýšila spodní sazby DPH z 10 na 14 procent u potravin, léků, tepla, vody, dopravy, knih a dalších položek a prosadila další zvýšení DPH na 15 a 21 procent. Zavedli 32procentní daň z povolenek na emise při výrobě tepla a elektřiny,“ sdělili.

„Také s omezením výdajových paušálů přišla vláda vedená Petrem Nečasem z ODS. Od roku 2013 fakticky vyloučila daňové slevy na dítě a manželku či manžela při současném využití paušálů. Tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) původně uvažoval o tom, že by omezil samotnou výši výdajových paušálů, nakonec došla tehdejší vláda ke kompromisu v podobě odebrání slev... Nečasova vláda zavedla od roku 2013 pro daň z převodu nemovitosti nové jméno i pravidla – dnes je to daň z nabytí nemovitých věcí a její sazba se zvýšila ze tří na čtyři procenta. Dnes to chtějí rušit! Pokrytci!“ dodávájí.

Projednání daňového baličku a postoj opozice

Současně vláda prosazuje schválení daňového balíčku, který především předpokládá zvýšení daně z lihu a tabákových výrobků. Odůvodňuje to požadavkem rezortu zdravotnictví o snížení jejich dostupnosti, což by mohlo přispět k růstu úrovně zdraví občanů. Podle balíčku jde i o zvýšení daní z hazardních her (týká se to příjmu u výher nad 100 tisíc korun), zdražit se má i poplatek za vklad do katastru nemovitostí (na 2 tisíce korun), novým způsobem má být zdaněn i technický rezerv pojišťoven (daňově uznatelné tady mají být jen rezervy do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II).

Již po třetí měla hlasovat o schválení balíčku Poslanecká sněmovna ve středu na mimořádné schůzi. K tomu však nedošlo – prosadit schválení nedovolila opozice. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura si právě na začátku schůze vzal slovo a pokračoval v projevu, ve kterém položky balíčku kritizoval více než dvě a půl hodiny. Pak vystoupili další poslanci za ODS. Schůzka poslanců se měla ukončit v 14:00, a proto čas na hlasování nestačil. Návrhy o prodloužení schůzky Stanjura jménem většiny opozičních klubů vetoval. Nyní má k projednání baličku dojít v pátek.

Ještě před začátkem středeční schůzky poslanců v Otázkách Václava Moravce Stanjura sdělil, že odložení daňového balíčku není taktikou ODS. Důležitá je podle něj vůle ke kompromisům. „Čím větší bude vůle ke kompromisům, tím kratší bude debata a naopak,“ sdělil.

Předseda TOP-09 Petr Fiala se také připojil ke kritice postoje vlády Andreje Babiše ohledně daňového balíčku. Ve středu uved, že premiér nesplnil své sliby.

„Od Andreje Babiše jsme slyšeli, že vláda nezvýší daně a budeme mít vyrovnaný rozpočet. Nic z toho nesplnil. Dnes (30. října, pozn. red.) ve Sněmovně vláda prosazuje balíček, který zvýší hned několik daní. Stát je stále větší, přitom by potřeboval dietu,“ sdělil na Twitteru.