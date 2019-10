Ulice K Barrandovu v Praze 5 je uzavřená. Důvodem je vyteklá chemikálie

Uvádí se, že k nehodě došlo po poledni u čerpací stanice MOL. „Během jízdy došlo k převrácení a poškození nádob s chemikáliemi, zejména kyselinou solnou,“ informoval ČTK Martin Kavka, mluvčí hasičů. Hasiči měli při zásahu na sobě chemické obleky a došlo k uzavření komunikace v obou směrech.

Hasiči zasahují v chemických oblecích, připravena je dekontaminace. Ulice K Barrandovu je uzavřena. pic.twitter.com/ch39l0XNOX — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) 31. října 2019

​„Podle měření nebyla koncentrace látek nebezpečná ve vzdálenosti 100 metrů od místa události. Hasiči zamezili úniku látky na komunikaci a v chemických oblecích vstoupili do prostoru nákladu, kde se jim podařilo únik také zcela zastavit,“ sdělil mluvčí k situaci.

Látka bude naředěna větším množstvím vody a odstraněna z komunikace. pic.twitter.com/bDORekIX4I — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) 31. října 2019

Co se týče objízdné trasy, ta vede přes ulice Wassermannova a Lamačova. Kolem 15. hodiny informovala policejní mluvčí Violeta Siřišťová, že se řidičům doporučuje, aby se dané komunikaci vyhli.

Znečištění řeky Úhlavy

Dne 14. října došlo ke znečištění řeky Úhlavy, která zásobuje pitnou vodou město Plzeň. Stalo se tak poté, co unikl prostředek na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech. Nejprve se toxická látka dostala do Drnovského potoka, a to z dešťové kanalizace, jež ústí z pily firmy Holz Schiller.

Z tohoto potoku se pak látka vlivla do řeky Úhlavy, která se stará o zásobování Plzně pitnou vodou. Podle všeho bylo nutné počkat, až koncentrace látky ve vodě, která je ředitelná vodou, dostatečně klesne.

​„V neděli se pak v nočních hodinách ze stejného důvodu navýšil odtok také z přehradní nádrže Hracholusky,“ informovala tehdy mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

K situaci pověděla pár slov i mluvčí plzeňské vodárny Dana Veselá. „Před nedávnem zrekonstruovaná technologická linka úpravny vody Plzeň se s kontaminovanou povrchovou vodou vyrovná, nicméně bude pro ni znamenat zvýšenou zátěž po stránce technické i technologické.“

Co se týče pitné vody, tak vodárna tehdy uzavřela nátok do úpravny vody. Učinila tak z toho důvodu, aby zabránila tomu, že se chemikálie zbytečně dostane do procesu úpravy. Podle všeho by mělo být vody dost. Generální ředitel plzeňské vodárny Ludvík Nesnídal v té době sdělil, že obyvatelé se nemusí bát. „Obyvatelé se nemusí obávat toho, že by se jim dostala do kohoutků závadná voda,“ ubezpečil.