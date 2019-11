„Představte si, oni tu vedou dialog místo zabíjení a válek.” Ondráček se zúčastnil fóra v Rusku. Novotnému se to nelibí

Ondráček dorazil do Ruska v úterý 29. října a už se jednou svou fotkou z moskevského letiště vysmál reakci pražské kavárny, která by z toho podle něj měla šílet.

Tentokrát zveřejnil několik fotografií s ostatními členy fóra a sdílel své emoce:

„Přátelé, po vřelém a přátelském přijetí začínáme jednat. Červený koberec zatím nebyl, ale státní vlajka ČR tu je. Pro mne, jako bývalého policistu, bylo příjemné setkání s mladými policejními kolegy několika států světa. A po dvou letech jsem se znovu potkal i s princeznou Nigerie,“ napsal.

Poznamenal také, že tam jedná mnoho významných hostů z celého světa.

„A představte si, oni (my) tu vedou dialog místo zabíjení a válek!!!“ dodal.

V komentářích ho uživatelé většinou podpořili, ale také se objevil i Ondráčkův stálý kritik - bývalý bulvární novinář a politik Pavel Novotný, který napsal „Ty jsi, Zdendo, koště a ostuda policejního sboru“. Ondráček mu odpověděl, že očekával, že „Vy jako recidivista budete mlčet, ale čtu a vidím, že děláte problémy sám sobě“.

Mínil tím nedávné obvinění, které dostal starosta Řeporyjí za příspěvky na Twitteru. Novotný v nich kritizoval poslance Ondráčka za jeho květnovou cestu na Ukrajinu, kde se zúčastnil oslav samozvané Doněcké lidové republiky. Novotný je stíhán za přečin podněcování k vraždě. Obviněn je i za výrok, že by měl být Ondráček odsouzen za vlastizradu na doživotí a poté usmrcen tajnou službou.

Novotný vs. Ondráček

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný v květnu na Twitteru kritizoval poslance Zdeňka Ondráčka za jeho cestu do Doněcké lidové republiky. Bývalý novinář Novotný mimo jiné uvedl, že by za to politik KSČM měl viset. Pavla Novotného ve střetu s Ondráčkem podporuje mimo jiné i předseda ODS Petr Fiala.

Zdeněk Ondráček se v polovině května účastnil oslav Dne Doněcké lidové republiky a ze záběrů na Twitteru vyplývá, že byl oficiálně přijat zástupci Doněcké lidové republiky, nechyběla ani česká státní hymna.

Poslanec Seznam Zprávám již dříve oznámil, že byl na akci pozván, ale nakonec si náklady hradil sám.

„Přece i vám musí být jasné, že to byla soukromá návštěva,“ uvedl dříve a dodal, že způsob uvítání je věc hostitele.

Dialog na Volze

Mezinárodní fórum veřejné diplomacie „Dialog na Volze: mír a porozumění v 21. století“ už pošesté probíhá ve Volgogradu. V loňském roce se akce zúčastnili zástupci 20 zemí. Účastníci šestého fóra budou diskutovat o otázkách globální světové agendy, vývoji partnerských měst, možnosti spolupráce v humanitární, sociální a ekonomické oblasti.

Fórum je platformou pro komunikaci orgánů, vědy, podnikové sféry a veřejnosti Ruska a jeho zahraničních partnerů na posílení spolupráce, rozšíření mezinárodních veřejných vztahů pro efektivní řešení současných globálních a regionálních problémů, zajištění mírového a bezpečného rozvoje národů a států.