V Praze proběhne mezinárodní Mediální fórum 2019 o žurnalistické problematice

Na pořadí je druhé Mediální fórum 2019 (Free Media Forum): svoboda žurnalistiky v kontextu lidských práv, nových technologií a mezinárodní informační bezpečnosti. Loňský první ročník proběhl na Slovensku, letos je na řadě Praha a to ve dnech 20. až 22. listopadu.

Účelem fóra je vyhledání společných přístupů a sbližování pozic mezinárodní odborné komunity v aktuálních otázkách informační bezpečnosti.

Na konferenci se budou projednávat dvě základní témata - moderní žurnalistika v nové ideologické multipolaritě a informačně-komunikační technologie v kontextu masmédií.

Účastníci se mohou vyjádřit i k dalším aktuálním tématům, jako jsou relevantnost liberalistické krize, nový rámec svobody masmédií a novinářská odpovědnost v moderním světě.

Navíc se na konferenci bude mluvit o dezinformacích a bulvární žurnalistice, ničení paměťových institucí, o nových technologiích a umělé inteligenci, světové informační bezpečnosti a o mnoho dalších věcech.

Pracovními jazyky letošní pražské konference jsou ruština a angličtina.

Fórum pořádá 97 let starý ruský časopis Mezinárodní život (Mezhdunarodnaya Zhizn') za účasti nezávislého mezinárodního časopisu Moderní diplomacie (Modern diplomacie) a bulharského časopisu Mezinárodní vztahy.

Akce se uskuteční v hotelu Grand Majestic Plaza na adrese Truhlářská 16.

Mediální fórum 2018 na Slovensku

V loňském roce se ve slovenském městě Pezinok konal první ročník Mediálního fóra 2018: svoboda žurnalistiky v kontextu lidských práv, nových technologií a mezinárodní informační bezpečností. Zúčastnilo se ho 100 akademických odborníků v oblasti žurnalistiky, veřejných osobností, politologů, právníků, diplomatů a novinářů z deseti zemí.

Pořadateli loňské konference byly Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, ruský časopis Mezinárodní život a slovenská společnost Comenius Analytica.

Dezinformace v Česku

Téma fake new je současně velmi aktuální i v Česku. V neděli 15. září Česká televize odvysílala první díl dlouho očekávaného pořadu To se ví. Ten měl podle předchozích informací odhalovat dezinformace a také fake news. Pořad následně okomentoval sloupkař Reflexu Viliam Buchert, dle kterého ČT neodhalilo nic nového, hovořilo se o starých věcech a obecně to byla spíše „bulvární taškařice“.

K novému pořadu České televize se v Duelu vyjádřil i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček, který ho označil za nesmyslný.