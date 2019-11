SPD by vypadla ze Sněmovny, ukazuje průzkum. Je to spiknutí sluníčkářů, tvrdí Fiala. Ve hře jsou Bakalova média a ČSSD

Poslance za SPD Radima Fialu pořádně zvedl ze židle nedávný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle něj by se totiž strana SPD v dalších volbách vůbec nedostala do Sněmovny. Takové prognózy však Fiala považuje za zmanipulované a tvrdí, že CVVM chce SPD uškodit.

Ve dnech 4.–20. října CVVM realizovalo průzkum, do kterého se zapojilo celkem 1021 respondentů a jehož cílem bylo zjistit volební preference. Vyplynulo z něj, že na základě říjnového modelu CVVM by ve volbách zvítězilo hnutí ANO (33,5 %). Na druhém místě by skončili Piráti (14 %) a za nimi by následovalo ODS (13,5 %). Pokud jde o volební účast, svůj hlas by přišlo odevzdat celkem 60 % lidí.

Další strany by pak dle průzkumu dopadly následovně – ČSSD by si vysloužila 10 %, KSČM 8,5 % a KDU-ČSL 5 %. Hnutí(4,5 %) by se však dle výsledků do Sněmovny vůbec nedostalo, stejně jako TOP 09 (4 %), Trikolóra (3 %), STAN (2,5 %) a Zelení (1 %).

Daná agentura pak výsledky okomentovala následovně: „U hnutí ANO pozorujeme oproti září nárůst podpory, který je ovšem na hraně statistické významnosti. V případě hnutí SPD došlo k statisticky významnému poklesu podpory na úroveň z května tohoto roku.“

Fiala: CVVM je směšná a trapná. Chce SPD uškodit

Takové výsledky se ale nelíbily předsedovi poslaneckého klubu hnutí SPD Radimovi Fialovi, proto se k celé věci vyjádřil na svém účtu na Facebooku. A nutno dodat, že nešetřil slovy.

„CVVM už je totálně směšná a trapná a je typickou ukázkou toho, jak jsou průzkumy stranických preferencí zmanipulované. CVVM dávalo Okamurovu hnutí v průzkumu v září 2017 čtyři procenta, ale výsledek SPD ve volbách v říjnu byl 10,64 procenta! A dnes zase CVVM tvrdí, že SPD má ve volebním modelu 4,5 procenta a ČSSD dokonce 10 procent! To je samozřejmě nesmysl, což prokázaly i volby do Evropského parlamentu, kdy SPD měla téměř deset procent a ČSSD pohořela s 3,95 procenta,“ rozčiloval se poslanec.

Podle něj má hnutí SPD, v jehož čele stojí Tomio Okamura, v několika průzkumech preference, které jsou „pohodlné pro vstup do Poslanecké sněmovny“. Jako příklad uvádí průzkum Medianu z konce října, ve kterém SPD získalo preference osm procent.

„V květnovém průzkumu nám CCVM dávala pět procent a z tohoto omylu je vyvedl náš výsledek v eurovolbách, kdy jsme měli téměř deset procent! Tedy skoro dvojnásobek,“ uvádí Fiala další příklad.

„CVVM například přiřklo sociálním demokratům 10 procent. Vážně někdo věří tomu, že tato zkrachovalá strana podporující masovou imigraci a islamizaci České republiky má takovouto podporu? U CVVM se buď jedná o podvod, nebo diletanství. Obojí je pro nás tristní zpráva,“ hořekuje Fiala.

Proč CVVM nesnáší SPD? Fiala má jasno

Dle politika tak Centrum pro výzkum veřejného mínění dlouhodobě jeho stranu „podsekává“ a chce ji poškodit.

Nakonec se poslanec zaměřil na to, proč „CVVM nesnáší SPD“. A vysvětlení je podle něj více než jednoduché.

„Vedoucí CVVM je totiž Paulína Tabery, která je manželkou Erika Taberyho. Ten je v současnosti šéfredaktorem Bakalova a dříve Schwarzenbergova sluníčkářského Respektu. Navíc je známé, že Bakalova média na nás dlouhodobě útočí a současně fandí TOP 09. Není divu, když SPD jasně upozorňuje na Bakalovu lumpárnu s OKD i na další věci,“ argumentuje.

​To ale podle něj není vše. Stojí si totiž za tím, že v tomto případě lze hovořit i о vazbách na ČSSD.

„Vazba existuje i na sluníčkářskou ČSSD. Předseda Hamáček je ze Sobotkovy líhně, který je zase velkým kámošem Radka Pokorného, který pomohl Bakalovi s „vytěžením“ OKD. Takže jen toto něco vypovídá o důvěryhodnosti CVVM…“ dodal.

CVVM

Podle něj tak CVVM nemá problém „seknout se klidně více než o šest procent“. Proč? „Buď jsou uplacení, schválně lžou, nebo jsou prostě neprofesionální a jsou to diletanti. Tak jako tak je to špatně. A ruka ruku myje. Tyto vazby je dobré si uvědomit, když sledujeme, jaké „nezávislé“ průzkumy vznikají v CVVM… Sice se zaštiťují pravdou a láskou, ale jejich výsledkem je jen lež a nenávist…“ dodal v závěru svého příspěvku.

Centrum pro výzkum veřejného mínění je výzkumné oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Podle informací současné CVVM vzniklo v roce 2001.

Mezi hlavní činnosti oddělení patří výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci je realizováno celkem deset šetření ročně. Na oficiálních stránkách se uvádí, že jde o průzkum veřejného mínění na reprezentativním vzorku české populace od 15 let, při minimálně účasti 1000 respondentů. CVVM ale realizuje také speciální výzkumy pro další oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pro vnější zadavatele z řad institucí státní správy či výzkumných organizací a univerzit, včetně těch zahraničních.