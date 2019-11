Zeman zasáhl Kyjev na nejcitlivějším místě. Nový Donbas u hranic Slovenska? Bašta varoval před násilnou ukrajinizací

Ve svém komentáři pro portál Prvnízprávy.cz se Bašta zamýšlí nad ostrou reakcí ukrajinského ministerstva zahraničí kvůli tomu, že Zeman přijal nejprve delegaci zástupců rusínské menšiny a později i delegaci krymských Tatarů, kteří jsou loajální vůči dnešní ruské vládě.

Na začátku září se Zeman v Praze setkal s delegací Světové rady podkarpatských Rusínů. Na schůzce jim Zeman slíbil, že o jejich problémech bude jednat s ukrajinským prezidentem Volodymerem Zelenským. Český prezident se vyslovil pro decentralizaci Rusínů, avšak nikoliv nezávislost nebo autonomii. Kvůli setkání se zástupci Rusínů si ukrajinské ministerstvo zahraničí předvolalo českého velvyslance Radka Matulu.

Později při oslavách státního svátku 28. října na Pražském hradě byla na slavnostní recepci přítomná zástupkyně krymsko-tatarského spolku Kyrym birligi, který vyjadřuje podporu ruské vládě. I v tomto případě byl předvolán český velvyslanec, aby podal vysvětlení.

Podle bývalého velvyslance na Ukrajině již druhé desetiletí probíhá násilná ukrajinizace národnostních menšin. V červenci tohoto roku na Ukrajině začal platit tzv. jazykový zákon, který ve veřejné sféře fakticky učinil ukrajinštinu za jediný povolený jazyk. Podle Bašty zákon zasáhl především školství.

Na jazyky jiných národnostních menšin se budou kritéria zákona vztahovat až od září 2023 a pak vyučování ve školách rovněž přejde na ukrajinštinu.