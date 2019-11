Politici řeší platy učitelů. Nemělo by se stávkovat, tvrdí Faltýnek. Piráti navrhují valorizaci

Učitelé budou stávkovat ve středu 6. listopadu, což argumentují tím, že dostanou přidáno méně, než kolik měli slíbeno. „Je to o tom, jak vnímáme plnění slibů. Myslím, že ministerstvo školství při vyjednávání rozpočtu selhalo,“ řekl v sobotu pro ČT šéf školských odborů František Dobšík a také upozornil, že zvýšení u některých učitelů nedosáhne slíbené částky.

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek si je ale jistý, že učitelé nemají proč stávkovat: „Nechci říkat, že se usmívám, stávce by se nemělo usmívat, ale platy učitelů rostou nejvíce za posledních dvacet let. Do rozpočtu ministerstva školství jde navíc 16 miliard korun, jedenáct miliard jde na platy, něco jde na provoz školek, něco na dělení přeplněných tříd.“

„Řekli jsme, že v roce 2021 bude plat učitelů 45 000, osm procent půjde do tarifů a sedm procent do nadstandardní složky. Příští rok to bude 42 000 a v roce 2021 45 342,“ dodal Faltýnek v pořadu Otázky V. M.

Poslanec Faltýnek tak odmítl, že by středeční stávka učitelů měla vliv na jednání o rozpočtu. V tom se shodl s Janem Bartoškem z KDU-ČSL.

„Platy rostou, na druhou stranu hnutí ANO neplní své sliby, to ale není překvapivé,“ řekl předseda poslaneckého klubu lidovců.

„Buď jste to špatně spočítali, a nebo od začátku jste věděli, že to nenaplníte,“ dodal Bartošek.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek si ale myslí, že chyba je zejména systémová.

„Stejně jako máme valorizaci u důchodů, tak podobným způsobem by mělo být zaručené i to, že se učitelé nebudou muset každý rok hádat o to, aby vzrostly jejich platy,“ vysvětlil.

Piráti podle něj vyjednávají půl roku zákon, který by valorizaci učitelských platů zajistil. Dokončený by měl být do konce roku.

Nakonec se předsedové poslaneckých klubů ANO, Pirátů a lidovců shodli na tom, že by platy učitelů mohly být valorizovány.

Platy učitelům

České školy ochromí příští týden jednodenní stávka nespokojených učitelů. Většina škol by se měla uzavřít ve středu 6. listopadu. Ty, které zůstanou otevřené, budou v omezeném provozu. Akci pořádá českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ).

Premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga se dohodli na tom, že se platy učitelů zvýší od 1. ledna o 10 procent, z toho osm procent půjde do tarifní složky a dvě procenta do nenárokové. Původně totiž chtěl stát zvýšit platy učitelům v příštím roce o 15 procent, ale ponížení o 5 procent ministerstvo školství vysvětlilo vysokými výdaji ve státním rozpočtu. Školské odbory to považují za nedostatečné, požadovaly růst tarifů nejméně o 10 procent.