Pražská kavárna bije na poplach: v Praze vystoupí dětský pěvecký sbor z Luhanské lidové republiky

Komunistický svaz mládeže v sobotu 2. listopadu informoval o blížícím se koncertu dětského pěveckého souboru Eťud-Tais z Centra kultury a lidové tvořivosti v Alčevsku (Luhanská lidová republika). Na pozvání Společnosti přátel LLR a DNR a Českého centra Julia Fučíka v Luhansku do Prahy vyráží čtyři mladé členky skupiny Molodo Zeleno.

Informace o koncertu se objevila v neděli 3. listopadu na twitterové stránce s názvem Poslední skaut. Pod příspěvkem uživatelé začali aktivně diskutovat o této sobotní kulturní akci.

Diskutující například poukázali na to, že český komunistický svaz na své stránce použil ruský název města Lugansk, ale ne ukrajinský Luhansk. Jde tedy o to, že Luhanská lidová republika (LLR) je samozvaná republika na východní Ukrajině uznaná pouze sesterskou Doněckou lidovou republikou a také Jižní Osetií.

Jeden ze zájemců porovnal obyvatele LLR se členy Islámského státu. ,,Není to jako zvát dětský pěvecký sbor z IS?,” uvedl. Dalšího zklamalo to, že koncert podporují zastánci komunismu: ,,Kdyby to nepořádali komunisti, tak by mě ten koncert snad i zajímal. Na východě mívají opravdu dobré sbory. Takhle smolík”. ,,Další provokace komoušů. Zajímalo by mě, jak je ti komouši dostali do jedné ze zemí EU. Kdo jim zařídil víza? Tuto oblast ovládají separatisté, které podporuje Rusko? Nerozumím tomu,” okomentoval jiný uživatel sítě.

Ruské pasy v DLR a LLR

Kanadské orgány v červenci oznámily, že nemají v úmyslu pouštět na své území občany samozvaných republik Doněcké a Luhanské, kteří přiletí s ruskými pasy. Politici na summitu Evropské unie v Bruselu o měsíc dříve schválili prohlášení, na jehož základě je EU připravena projednat otázku nepřiznání ruských pasů, které Rusko vydalo občanům Donbasu. Kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová tehdy ale neupřesnila, jak stát bude identifikovat občany DLR a LLR, kteří získali ruské pasy zjednodušeným postupem.

Předtím ruský prezident Vladimir Putin 24. dubna podepsal příkaz o zjednodušeném získání ruských pasů pro občany samozvaných republik Doněcké a Luhanské. Zároveň oznámil, že tato otázka má čistě humanitární charakter a Ruská federace nechce Kyjevu vytvářet nějaké problémy.

*IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku.