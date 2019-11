Česko centrum pro sirotky v Sýrii nepostaví. Damašek Babišuv plán odmítl

Český premiér Andrej Babiš zamýšlel, že Česká republika postaví centrum pro syrské sirotky v Sýrii. Nyní to však vypadá, že se plán, který byl podle něj do detailů promyšlený, neuskuteční. Důvodem má být to, že syrská strana nesouhlasila s českým návrhem a přišla s vlastním, i když ten nebyl z ekonomického hlediska přijatelný.