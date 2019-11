Jak by vypadalo Česko bez sametové revoluce? Piráti chtěli být vtipní, ale vymstilo se jim to. Foto

Členové České pirátské strany popřemýšleli nad tím, jak by vypadal život českých občanů, pokud by v roce 1989 nedošlo k sametové revoluci. Verze Pirátů, která měla být podle nich vtipná, však nebyla každému po chuti. A co si o ní myslíte vy?

Piráti se ve svém příspěvku zamýšleli nad mnohými otázkami. „Měl by stát monopol na technologie? Sloužily by v jeho rukou ke sledování lidí? Pomáhaly by vyhodnocovat státní policii „ideologickou závadnost“ občanů? Byl by internet odříznutý od demokratického světa?“ stojí v jejich příspěvku, který má lidem připomenout, že letos slavíme 30 let svobody.

Piráti si pro představu, jak by dnes mohl vypadat život bez sametové revoluce, vymysleli legrační reklamní kampaň.

„Nový dron na ochranu naší socialistické vlasti právě v prodeji! Nabízí vylepšenou technologii rozpoznávání obličejů a je obohacený o útočný laserový paprsek. Při podepsání spolupráce s bezpečnostními složkami sleva 10 % na další nákup. Braňte i vy Bezpečné Česko!“ stojí slogan v úvodu příspěvku, který byl zveřejněn dne 2. listopadu na Facebooku.

Piráti svůj status doplnili o kreslený obrázek s čínskými znaky.

Bartošovo hnutí se ale z této památné události vytvořilo byznys. Zmiňovaný obrázek totiž Piráti převedli do podoby plakátu a zahájili jeho prodej na svých webových stránkách. Zájemci za něj zaplatí 1500 kč. Uvádí se, že jde o sběratelský kousek a výtěžek z prodeje bude věnován na podporu studia totalitních režimů.

Mínění komentujících

Na daný příspěvek však komentující moc vtipně nereagovali.

„Nebyl to váš člen, kdo chtěl v Praze sledovat, jestli ve svém bytě odebírám elektřinu? Nebyl by to další díl do skládačky, jak sledovat lidi zabalený do líbivého hávu s názvem „jak zlevnit byty v Praze…?“ položil Pirátům několik otázek jeden z uživatelů sociální sítě.

„Víc udavačů a šmíráků nikdy nebylo, než je v demokracii, dle vás! Stydím se za to, že jsem byla součástí davu v 1989, že moje děti musí žít ve společnosti, kde vítězí kariéristé a bezcharakterní jedinci schopní všeho. Revoluce obyčejných lidí za kapitalismus, to je blbost na entou. Nikdy jsem nebyla ve straně, ani nikdo z mých příbuzných, žila jsem v době, kdy to byla naše země: Československo!“ napsala A. Červenková.

A k věci se vyjádřil i další z uživatelů: „Tak šmírovací policejní drony máme i u nás už teď. Dokonce je plánují dále nakupovat a rozšiřovat.“ Tím dotyčný připomněl, jak letos policejní dron s termokamerou objevil v Brdech dvě nelegální tábořiště.

„Nechci Vám brát iluze, ale na letišti a myslím, že v metru, už jsou,“ dodal jiný komentující.

Jeden diskutující pak zpochybnil tvrzení, že posledních třicet let bylo opravdu svobodných. „30 let svobody? Ale kontrola lidí horší... Co NSA? Sledují komunikaci na celé planetě, odposlouchávají cizí politiky, sledují tok dat, hovory, mají špionážní satelity, drony atd. Řekl bych, že díky technologiím je sledování daleko horší než kdy dřív,“ napsal.

Piráti a Čína

Piráti už v minulosti iniciovali konflikt s Čínou. Sedmého října rada hlavního města Prahy, jejímž primátorem je člen Pirátů Zdeněk Hřib, rozhodla o vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem.

Na varovné prohlášení čínského velvyslanectví v Praze ale Piráti nereagovali a pokračovali si ve svém. Dokonce na sociální sítě umístili poněkud nevhodný obrázek. Konflikt se tak dále rozvíjel a následně musel zasáhnout i český prezident Miloš Zeman. Ten poslal čínskému prezidentovi osobní dopis, ve kterém se snažil vysvětlit napjatou situaci mezi Pekingem a Prahou.