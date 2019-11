Ke stávce se hlásí přes 50 % škol, podle Babiše je zbytečná

Jako důvod stávky školské odbory uvádí zaručený nárůst tarifů: vláda na jaře plánovala zvýšení sumy na platy učitelů o 15 procent. Po všech jednáních to bylo 10 % objemu na rok 2020 (tedy zhruba o 11 miliard korun) a 9 % na rok 2021. Nyní se vede spor o rozdělení přidané sumy do tarifů a do odměn.

„Stávce školských odborů nerozumím. Učitelům přidáme na platy 11 mld. Kč. O tom není sporu. Debata se vede pouze o tom, kolik z toho má dostat pedagog přímo a kolik zůstane řediteli na příplatky a odměny pro učitele,“ uvedl český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga (ANO).

Plaga spolu s premiérem Babišem poukazují na závazek, že v roce 2021 budou učitelé dostávat minimálně 150 procent výše mzdy z roku 2017. Odbory přitom dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy a chtěly toho docílit do roku 2020.

„Nechápu výhrůžky stávkou. Vůbec. A jsem zvědav, jak budou odboráři vysvětlovat rodičům dětí, proč chtějí právě teď zavřít na den školu. V době, kdy se o učitele tak staráme. Po důchodcích jsou nejvíc preferovaní, plníme slib, že v roce 2021 budou mít pedagogové přes 45 tisíc,“ napsal Babiš na Twitteru.

V jaké formě bude stávka ve školách probíhat?

Podle Markéty Seidlové místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS), může výuka při stávce jen vypadat jinak, nebo se může omezit. Uvedla to na tiskové konferenci. Školy podle ní budou označeny buď logem, že stávkují, nebo že stávku podporují. Některá vzdělávací zařízení už oznámila, že se nezavřou. Připraví například program pro žáky tříd prvního stupně, dodala k věci Seidlová.

Školy by měly o své účasti na stávce informovat rodiče nejpozději v úterý, uvedlo na webu ministerstvo školství. Podle resortu školství by školy informaci o tom, zda a jakým způsobem se ke stávce připojí, měly vyvěsit ideálně při vstupu do budovy, a také na svém webu, případně ji rozeslat elektronicky. Ministerstvo upozornilo na to, že v některých školách se stávky může zúčastnit jen část pedagogů. Ředitelé škol proto musí vyhodnotit, zda může škola zůstat otevřená.

Odborový svaz bude znát přesný počet stávkujících institucí ve středu dopoledne.