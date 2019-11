„Plnit rozkazy Berlína a Bruselu.” Okamura vysvětlil, v čem spočívá prozápadní směřování Česka podle ČSSD

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý ve vysílání pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus 1. listopadu uvedl svou vizi, jak by vypadala politika České republiky, kdyby místo sociálních demokratů bylo v koalici s Babišem hnutí SPD.

Vysvětlil, že ČSSD zachraňuje prozápadní směřování země, bez nich by dle něho přišla do vlády SPD a skončilo by to tak, že bychom u nás měli ruský atom a rejdili by u nás ruští, čínští či severokorejští agenti.

Výrok Veselého rozčílil předsedu SPD. „Takto nás napadá představitel strany, která je známá jasnou kolaborací s Bruselem a Berlínem a která má ve svém programu podporu imigrace a multikulturního globalistického nového světového řádu,” napsal v pondělí do příspěvku na sociální síti.

„Prozápadní směřování země podle ČSSD znamená akorát plnit rozkazy Berlína a Bruselu a přijímat imigranty a sluníčkářské zlo,” uvedl Tomio Okamura.

Své vyjádření politik potvrdil někdejším citátem sociálních demokratů. „Multikulturní integrace je jedním z dlouhodobých a komplexních úkolů, bez jejichž vyřešení nelze realizovat moderní evropskou kulturní politiku a zásady OSN o harmonickém vztahu mezi příslušníky různých kultur. Boj proti xenofobii a za uchování kulturní rozmanitosti považuje ČSSD za významnou podmínku trvalé udržitelnosti kultury, a tím i života vůbec,“ říká dle něj sociální demokracie ve svém zásadním programu.

Okamura následně hájil hodnoty své strany a uvedl, že je zcela pročeská.

„Hnutí SPD je jen pročeské a podporuje politiku všech azimutů, tedy spolupráci se všemi národy světa, u nichž se ukáže, že spolupráce bude výhodná pro nás. Na prvním místě je pro nás zájem České republiky a našich občanů,“ napsal.

Na útok, že by v Česku byli severokorejští agenti, Okamura připomněl, že poslední sněmovní delegaci do Severní Koreje vedl před pár měsíci ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek. „ČSSD si nevidí ani na špičku nosu,” uzavřel Tomio Okamura.