Klaus mladší obvinil vedení Prahy z dopravního teroru: Mají radnici a moc to automobilistům natřít

Hlavní město již v pátek 1. listopadu na Twitteru upozornilo na uzavření průjezdu Malou Stranou z Újezdu do Vajdštejnské ulice: „Upozorňujeme řidiče na mimořádné dopravní opatření. Kvůli očekávaným dopravním komplikacím a zpožďování tramvají bude od pondělí 4. do středy 6. listopadu uzavřen průjezd Malou Stranou z Valdštejnské ulice až na Újezd. Do oblasti budou moci vjet jen rezidenti a dopravní obsluha."

Upozorňujeme, že od 4. listopadu bude omezen provoz na Rohanském nábřeží v úseku ulic U Mlýnského kanálu – Za Invalidovnou. Důvodem je vybudování protipovodňových opatření na kanalizačních stokách. Práce potrvají přibližně do konce března příštího roku.

Detaily následně zveřejnila Pražská integrovaná doprava. „Na Malé Straně se komplikace v dopravě objevovaly již v uplynulém týdnu. Příčinou je uzavírka Smetanova nábřeží na druhém břehu. Od pondělí do středy, kdy uzavírka končí, bude proto omezen průjezd automobilů Malou Stranou. Díky tomu bude tramvajový provoz pravidelnější.“

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší se ale domnívá, že uzavírka možná není náhodná. Připomenul proto okřídlený výrok bývalého primátora Igora Němce, že „situace je nadmíru výtečná“, který Němec pronesl v okamžiku povodňové kalamity.

„Dopravní teror - level ,Situace je nadmíru výtečná’ (copyright exprimátor Němec). Na 99 % je to schválně - oni se radují, když auta nemohou nikde projet a je kolaps. Protože autama benzínovýma jezdí měšťáci cestou do práce (kteří jim teda ten alternativní život platí). Kdysi o tom dělali semináře a guerillové akce, teď mají radnici a moc to automobilistům natřít. Musíme to zase vrátit do normálu a nechat dopravu řídit dopravními inženýry,” napsal v pondělí 4. listopadu na Facebooku.

Pod příspěvky ale někteří spekulují, že by takové omezení mohlo fungovat napořád. „A kéž by to zůstalo i po skončení výluky. Další krok ke znepříjemnění automobilové dopravy a šance podpořit MHD,“ uvedl komentující. „Díky! Nechme to tak napořád! Ať plechové krabice nezdržují lidi v tramvajích!” přidal další.

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, zvolený za hnutí Praha sobě, se pokusil situaci s uzavírkou uklidnit.

„Od dnešního rána do středy večer je mimořádně uzavřen průjezd Malou Stranou z Újezdu do Vajdštejnské ulice. Přístup budou mít povolený jen rezidenti, dopravní obsluha a složky integrovaného záchranného systému,“ informoval na Facebooku.

„Důvodem je nezbytná oprava Křižovnické ulice, dočasné uzavření Smetanova nábřeží a nárůst automobilové dopravy po podzimních prázdninách. Za těchto okolností musíme zajistit hladký průjezd tramvajím a možnost dostat se do oblasti záchrance, hasičům nebo policii. Byl jsem se podívat na místě a naštěstí je zatím vše bez výrazných problémů. Ty z vás, kteří Malou Stranou denně projíždíte autem, chci i tak požádat o trpělivost a využití objížďky tunelovým komplexem Blanka nebo severojižní magistrálou. Můžete se spolehnout, že děláme vše pro to, aby bylo omezení co nejkratší. Doháníme v Praze dopravní dluhy minulosti a bez komplikací spojených s opravami to bohužel někdy nejde. Díky za spolupráci!“ vysvětlil Adam Scheinherr.