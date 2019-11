Před pardubickým divadlem se pokusil upálit muž

Podle informací TV Nova se muž v centru Pardubic pokusil o sebevraždu upálením. Kolemjdoucí ho začali okamžitě hasit a zavolali na tísňovou linku. Vzápětí na místo dorazily tři hlídky strážníků spolu s hasiči. Pardubická městská policie uvedla, že se muž nejspíše zapálil sám. Jeho motivy vyšetřují kriminalisté.

„K hořící osobě před pardubické divadlo vyjížděli hasiči v pondělí ve večerních hodinách. Osoba byla uhašena před příjezdem hasičů. Jednotka hasičů tak pomáhala s ošetřením popálené osoby zdravotníkům. Příčiny této události jsou vyšetřovány hasiči a policisty,“ stojí na Twitteru Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Nakolik jsou popáleniny vážné, se neupřesňuje. Záchranáři ale pro muže vyslali vrtulník, který ho dopraví do nemocnice.

„Šel jsem z krámu s přítelkyní, s dítětem. Viděl jsem, jak od divadla utíkají maminky s dětmi a za nimi běží hořící chlap. Běžel jsem proti němu. Hasil jsem ho svým prádlem. Sundal jsem mikinu, řekl mu, ať si lehne na zem. Dal jsem na něj tu mikinu. Hořel od půlky pasu nahoru. Metr nad ním byly plameny. Křičel něco o bohu,“ cituje svědka TV Nova.

Není to poprvé, co se letos někdo pokouší o sebevraždu upálením. Den před výročím upálení Jana Palacha se 18. ledna v horní části Václavského náměstí zapálil 54letý muž. Inspiroval se právě Palachovým skutkem a svému bratrovi předtím poslal zprávu, kde mu píše, že chce odejít v duchu Jana Palacha. Následný den, se o to jisté pokusil u Národního muzea další 46letý muž.