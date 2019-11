Primátor Hřib porovnal Česko s Běloruskem a představil alternativní totalitní historii země bez sametové revoluce

Podle Hřiba by Česká republika bez sametové revoluce trpěla osudem dnešního Běloruska. „Jak by vypadalo Česko bez Sametu? Možná podobně jako dnešní Bělorusko: nesvobodní lidé a po desetiletí vládnoucí diktátor. Naštěstí je to letos 30 let, co žijeme ve svobodě,“ začal Hřib.

Dále se pustil do současné vlády, která podle něj omezuje práva občanů. „Moc se má opět tendence koncentrovat v rukou úzké skupiny osob a u vrcholných politiků najednou není na překážku, pokud byli za komunismu aktivními STBáky. Část dalších, včetně nejvyšších ústavních činitelů, nepokrytě sympatizuje s režimy omezujícími lidská a občanská práva,” pokračoval primátor.

„Jedna věc je ale jistá: svobodu, kterou jsme v roce 1989 získali, jim už nedáme,“ dodal Hřib na závěr s tím, že přínosy revoluce pomohou tu svobodu udržet.

Na vyjádření primátora však sledující moc pozitivně nereagovali. „Od Vaší strany to zní docela úsměvně,“ okomentoval příspěvek Pirátů Roman Poláček. „Nechte už tu revoluci proboha. Řešte přítomnost a budoucnost. Všichni víme kulový, jak to tehdy bylo, a jen omíláme klišé,“ naštvaně dodal Yan Petzl.

Někteří uživatelé si z primátora udělali legraci a připomněli pirátské kauzy. „Česko bez sametu by vypadalo tak, že by soudruha Hřiba nemuselo dráždit, že někdo vlastní více bytů, protože by jich nikdo více nevlastnil, žádný nenechavý novinář by ho nefotil na papaláškých cestách s děvčaty k moři, sám by mohl mít neobsazený celý dům (což má i teď, ovšem žádný zloduch by na to nepoukazoval, jako teď). No soudruhu Hřibe, nebyla by to (pro vás) krása?,“ zanechal komentář Václav Dvořák.

„Tak doufám jenom, že Piráti budou prosazovat především tu svobodu. Protože sorry, ale čas od času vám to ujede a máte úplně stejně bolševický nápady. Především v oblastech, kde chcete řídit některé věci z pozice státu namísto, aby si lidi mohli sami rozhodnout, co pro ně bude lepší. A záležitosti s monitoringem např. prázdných bytů v Praze aj. Činy toto jenom potvrzují,“ dodal Václav Štursa.

Piráti a Čína

Piráti už v minulosti iniciovali konflikt s Čínou. Sedmého října rada hlavního města Prahy, jejímž primátorem je člen Pirátů Zdeněk Hřib, rozhodla o vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem.

Na varovné prohlášení čínského velvyslanectví v Praze ale Piráti nereagovali a pokračovali si ve svém. Dokonce na sociální sítě umístili poněkud nevhodný obrázek. Konflikt se tak dále rozvíjel a následně musel zasáhnout i český prezident Miloš Zeman. Ten poslal čínskému prezidentovi osobní dopis, ve kterém se snažil vysvětlit napjatou situaci mezi Pekingem a Prahou.