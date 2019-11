„Mrzí mě, jak byla má slova vnímána a šířena,“ Grospič se omluvil za svůj výrok o roce 1968

„Dovolte, abych se omluvil za nešťastné vyjádření. Nikdy bych si nedovolil znevážit a hanobit poškození lidského zdraví včetně ztráty lidského života. Nebylo to tak myšleno,“ prohlásil Grospič.

„Mám hlubokou úctu i k obětem lidí spojených se srpnovými událostmi roku 1968. Mnohokrát jsem se vyjádřil, že invaze, vstup vojsk v roce 1968 byl špatný, tragický a poškodil naši společnost, zanechal v ní i hluboké rány. Mrzí mě, jak byla má slova vnímána a šířena některými sdělovacími prostředky a velice se za ně omlouvám,“ dodal poslanec.

Grospičův výrok

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek 24. října podpořila návrh, podle kterého se bude 21. srpen oficiálně připomínat jako Památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Pro tento návrh zvedlo ruku celkem 130 ze 137 přítomných poslanců.

Před samotným hlasováním místopředseda KSČM Stanislav Grospič Českému rozhlasu řekl, že v roce 1968 k žádné okupaci nedošlo a pokud jde o oběti, byly to „vesměs oběti dopravních nehod“. „Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ nechal se tehdy slyšet.

Výhrůžky a kritika

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček na svém účtu na sociální síti negativně okomentoval slova poslance. „Komunistický poslanec Grospič tvrdí, že srpen 1968 nebyl okupací a ‚oběti byly vesměs oběťmi dopravních nehod‘. To je fakt hodně přes čáru. Řekli by to do očí pozůstalým po M. Charouskové? Zpochybňování obětí okupace a totalitního režimu nesmí nikomu procházet! Vojtěch Filip mlčí, aspoň že to odsoudil Jiří Dolejš…“ napsal Petříček.

Pobouřeni byli také členové ODS. „Ptal už se někdo Babiše a Hamáčka, co říkají na to, že jejich koaliční partner zpochybňuje okupaci? To oni dali komunistům sebevědomí říkat tyhle věci nahlas,“ napsala tisková mluvčí ODS Jana Havelková na Twitter.

Ptal už se někdo Babiše a Hamáčka, co říkají na to, že jejich koaliční partner zpochybňuje okupaci? To oni dali komunistům sebevědomí říkat tyhle věci nahlas🤷🏻‍♀️🤮 — Jana Havelková (@J_Havelkova) October 25, 2019

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný dokonce kvůli výrokům Grospiče poslal komunistovi hrozivý dopis. „Dále vám sděluji, že jsem upozornil obecního drába, aby vás v případě, že se nějakou nešťastnou okolností objevíte v katastru městské části, zahnal za vykřikování ‚táhni, smrditý, bolševický skunku z Řeporyjí‘ za hranice Řeporyjí,“ napsal v dopise Novotný s tím, že dráb obdrží finanční odměnu a možná i medaili za vyhoštění politika.