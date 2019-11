Co se to děje u Pirátů? Michálek zůstává, Peksa se vzdal své funkce

Uvádí se, že ani jedna z volených možností, tedy pro odvolání, proti odvolání a odročení rozhodnutí na lednové jednání celostátního fóra, nezískala potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Co se týče čísel, tak proti Michálkovu odvolání se vyjádřilo celkem 371 členů, naopak pro bylo celkem 294 členů a pro odročení 184 členů. K tomu, aby byla jedna z variant platná, bylo potřeba získat alespoň 386 hlasů. To se však nepovedlo a Michálek tak zůstává stále ve své funkci.

Sám poslanec se k celému hlasování vyjádřil i na svém facebookovém profilu.

„Demokracie v naší straně funguje a rozhodnutí celostátního fóra bych v každém případě respektoval. Za projevenou důvěru děkuju a vážím si jí,“ napsal.

Také dodal, že znovu již kandidovat nebude. Jako důvod uvedl, že jej práce ve Sněmovně naplňuje a plně vytěžuje. Zároveň přislíbil, že chce pracovat na umíření s lidmi, kteří daný podnět založili. „Takže udělám, co jsem slíbil a budu trénovat své empatické schopnosti,“ dodal.

​Peksova rezignace

Na základě včerejšího výsledku hlasování oznámil Mikuláš Peksa svou rezignaci na funkci místopředsedy strany.

Moje vyjádření k včerejšímu hlasování Celostátního fóra Pirátů.https://t.co/8VsaEAisG9 — Mikuláš Peksa (@vonpecka) 5. listopadu 2019

​„Je skvělé, že jako strana máme možnost takové hlasování uskutečnit. A i když jsem byl mezi těmi 38 %, kteří hlasovali pro, takže mě výsledek netěší, respektuji rozhodnutí Celostátního fóra a respektuji i vůli těch 48 %, kteří byli proti,“ napsal na pirátském fóru.

„Avizoval jsem svou rezignaci na druhou půlku listopadu. Vzhledem k rozhodnutí Celostátního fóra a skutečnosti, že jsem byl v neděli zvolen předsedou Evropské pirátské strany, necítím potřebu čekání prodlužovat a tímto se s okamžitou platností vzdávám funkce místopředsedy České pirátské strany,“ napsal.

Problémy u Pirátů

Dále ve svém příspěvku napsal, že spekulace o štěpení Pirátů, jsou nesmyslné. „Problémy, které máme, si musíme vyřešit mezi sebou,“ dodal.

K danému hlasování ohledně setrvání Michálka na postu místopředsedy došlo poté, co Jana Koláříková na stranickém fóru hovořila o tom, že se Michálek chová arogantně a že psychicky šikanuje své podřízené. V souvislosti s tím oznámil Mikuláš Peksa, že pakliže by Michálek zůstal ve funkci, on by na tu svou rezignoval. Sám Michálek nařčení ze šikany odmítá. Vysvětlil, že má vysoké nároky na výkony lidí a dodal, že rezignovat nehodlá.