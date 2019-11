Mediální masáž národa začíná. Bude příštím prezidentem „kariérní komunista“ Petr Pavel?

„Rozhodně bych nechtěl, aby se naše země po příští prezidentské volbě posunula směrem k oligarchizaci státní správy. Rozhodně bych nechtěl, aby se naše země posunula blíže směrem k Rusku nebo k Číně. Ani bych nechtěl, aby se posunula někam, kde bude více populistickou než liberální demokraciím,“ prohlásil v rozhovoru pro Reflex Petr Pavel s tím, že pokud by takové varianty rozvoje situace měly nastat, tak by cítil povinnost „udělat všechno pro to, abychom ten náš kurz, který byl nastaven před 30 lety do kulturního a politického západu, udrželi“.

„Je vidět, že prezident Miloš Zeman je unavený, že má potíže vykonávat všechny povinnosti, které jsou spojené s funkcí hlavy státu. To samozřejmě nevytváří dobrý obraz,“ dodal Pavel s tím, že „v některých chvílích působí prezident nedůstojně“.

Generál Petr Pavel vstoupil v roce 1985 do komunistické strany. Demokratickému režimu ovšem, podle vlastních slov, sloužil déle.

„Bývalému režimu jsem v uniformě sloužil šest let, členem strany jsem byl 4 roky, zatímco novému demokratickému režimu jsem v uniformě sloužil 29 let,“ prohlásil Petr Pavel pro česká média.

Reakce na rozhovor

Na slova Petra Pavla obratem zareagoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Ten diskuzi o možném budoucím prezidentovi přenesl na úroveň cti.

„Co je důstojnější? ‪Přísahat věrnost ČSSR, Varšavské smlouvě, KSČ, SSSR, souhlasit s okupací v roce 1968 a dnes si hrát na bojovníka s Ruskem.

‪Odmítnout okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy, kritizovat režim KSČ, být za to terčem pomsty a ve stáří chodit o hůlce. Co myslíte?“ ptá se prezidentův mluvčí na svém Facebooku. V prvním případě má, podle všeho, na mysli Petra Pavla, zatímco ve druhém případě má na mysli úřadujícího prezidenta Zemana.

Ve svém dalším postu Jiří Ovčáček prohlásil, že bývalý vysoký funkcionář NATO se chová jako „pavlačová drbna“.

„Místo, aby ocenil, že český prezident navštívil české vojáky v Afghánistánu, celou dobu je navzdory kritikům podporuje a chová k nim hlubokou úctu, vyjadřuje se Petr Pavel jako pavlačová drbna,“ prohlásil mluvčí.

​Rozhovoru s Petrem Pavlem si všiml i bloger Tomáš Vyoral. Ten o generálovi na svém Facebooku hovoří jako o „rusobijci“, kariérním komunistovi a člověku, jenž umí rychle měnit strany.

„Mašinérie vyzdvihující kariérního komunistu (nyní hrdého rusobijce) a převlékače uniforem generála Petra Pavla zřejmě vypuká na plné obrátky. Rozhovor za rozhovorem, opěvný článek za opěvným článkem. Stahovač králíků, a hlavně jeho paní, zřejmě ostrouhá. Tentokrát půjde většina prostředků a úsilí EUtavaryšů do generála v područí vždy toho správného režimního směru...“ myslí si Vyoral.

Pozornost médií, kterou v poslední době věnují bývalému vysokému funkcionáři NATO Petru Pavlovi, neunikla ani Tomáši Vandasovi, předsedovi DSSS.

„Už si ho kavárna připravuje. Blekotající Fischer ani falešný Drahoš neuspěli, tak nasadí tohoto komunistického generála. Ale on je nyní už na správné protiruské straně...,“ napsal Vandas na svých sociálních sítích.

​Petr Pavel v NATO

Generál Petr Pavel v minulosti působil na pozici předsedy vojenského výboru NATO. Předtím vykonával funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.