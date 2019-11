„Udělali s námi pěknou habaďůru.“ Odboráři jsou zklamaní postojem vlády ke stávce školských učitelů

Před dvěma dny premiér Andrej Babiš prohlásil pro novináře, že považuje 10% navýšení platů za hotovou věc. Vláda na stávku reagovat nebude a nebude se měnit ani plán zvyšování platů. Na své facebookové stránce poukázal i na vývoj učitelských platů za své vlády.

Navzdory rozhodnutí vlády

Zeptali jsme si proto představitelů Českomoravského odborového svazu odboru školství, jak vnímají protest profesionálů oboru školství, když státní činitelé se k jeho výsledkům již nyní staví odmítavě. Co budou odbory hodnotit jako úspěch stávky? Podle magistry Markéty Seidlové, místopředsedkyně ČMOS, se jedná o projev nespokojeností s průběhem jednání o učitelských platech.

„Tato stávka úspěšná v každém případě bude. Jak stát vyprovokuje nařízením, tak my můžeme vyprovokovat stát. Vláda se zalekla této stávky a tímto chce odvrátit naše kolegy, že už to nemá žádný smysl, protože už je všechno schválené a stejně se nic měnit nebude. Musím popravdě říct, že část našeho kolektivu, část škol, je znechuceno postojem vlády,“ prohlásila odbornice. Ministr školství Robert Plaga (ANO) navrhoval několik řešení na rozdělení částky pro zvýšení platů. Podle portálu Seznam zprávy měla být původně suma (11 miliard korun) rozdělena rovným dílem a část použita pro tarify a část pro odměny. Následně ministr navrhnul fixní část platu, její výše se měnila třikrát.

CC BY-SA 2.0 / Pirátská strana / Jakub Michálek Co se to děje u Pirátů? Michálek zůstává, Peksa se vzdal své funkce dodala, že protest je nezbytným projevem nespokojenosti zaměstnanců v oboru školství. „Konečně školští pracovnici si dali najevo, že se jim nelíbí, jak s nimi pan ministr jedná, nelíbí se jim, že jeden den je to tak a druhý den úplně jinak. Zejména to, jak to vyjednávání o platech probíhalo.“ Podle magistry Seidlové se k platu přidávají i další body, například maturita z matematiky.

Předseda RV profesní sekce základního školství Mgr. Rostislav Kohout upozornil, že vládní jednání o navýšení platu proběhlo s předstihem. Podle něho tento krok byl udělán záměrně: „Stávka je určitě velice důležitá, protože vláda s námi udělala pěknou habaďůru a dala ten bod do programu dříve, než bylo v původním plánu. Stávka byla naplánovaná původně na dobu jednání vlády. Protože z nás asi dostali strach, tak do pořadu vlády to dali v podstatě o dva dny dříve, než to bylo v původním plánu. Místo středy o tom už začala jednat v pondělí. Tímto způsobem nás chce vyšachovat. Vidím to vyloženě jako jejich politický boj.“

Společnost STEM vypracovala volební model.https://t.co/oFJevinkLg — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. listopadu 2019

Nejrychleji rostoucí plat učitelů. Je ve skutečnosti vidět?

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek si je jistý, že učitelé nemají proč stávkovat. Podle něho platy učitelů rostou nejvíce za posledních dvacet let. Do rozpočtu ministerstva školství jde navíc 16 miliard korun, 11 miliard jde na platy. Tabulku s čísly uvedl na své facebookové stránce premiér Andrej Babiš. Ptali jsme se odborníků, zda s tímto tvrzením souhlasí.

Podle Rostislava Kohouta do školství opravdu jde víc peněz než jindy. Ovšem růst není dostatečně patrný z důvodů jiných ekonomických faktorů: „Vzhledem k tomu, že se přidává všude okolo nás, tak v podstatě kolik peněz do školství přidali není nikdy vidět, protože všechno spláchne inflace. Proto navýšení platů učitelů není nikde vidět. Rozdíl od průměrné mzdy v republice se nějakým způsobem výrazně neliší a u těch učitelů se žádným způsobem nenavýšil. Kdyby se to porovnávalo, tak to děla 250,- Kč oproti ostatním.“ Podle informací na portálu finance.cz průměrná mzda v Česku činila 34 105 Kč a medián mezd je 29 127 Kč. Průměrní měsíční platy učitelů v regionálním školství citoval portál České noviny s odkazem na údaje MŠMT.

Podobný názor vyslovila i Markéta Seidlová. Souhlasila, že vláda peníze přidává, ale předává je všem v rozpočtu. Odbornice podotkla také, že české školství bylo dlouhodobě podfinancováno. Místopředsedkyně připomněla, že vláda a premiér Andrej Babiš se ve svém programovém prohlášení zavázali považovat školství za prioritu s tím, že učitelé by měli dostát alespoň 150 procent z výše, kterou měli v roce 2017. „Průměrně čeští školní pracovnici teď mají 150 procent průměrného plátu v české republice. Proto v tuto chvíli stanovenou prioritu nevidíme. Z kraje roku bylo slibováno 15 procent, teď je z toho 10. Pak navrhli rozdělit to do tarifů. A ty tarify málo kdo viděl,“ uvedla magistra Seidlová.

Politik před novináři vysvětlil svá slova.https://t.co/j3JHYgubnJ — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. listopadu 2019

Peníze práci učitelů zatraktivní. Ne všichni si to myslí

Lektor a pedagog Robert Čapek v pořadu DVTV kritizoval motivaci stávky. Podle něho vyšší platy prestiž učitelů nezvednou, tu zvedne kvalitní práce. Ptali jsme se expertů z odboru na způsoby zvýšení zájmu o toto povolání. „Porovnávat plat a zájem o povolání se nedá. Určitě učitelům vyšší plat pomůže, protože budou jistější a nebudou muset přemýšlet, jakým způsoben zabezpečit rodinu, obzvlášť pokud to jsou mladí učitelé, kteří teprve začínají ve školství,“ prohlásil magistr Kohout.

Na jiný problém poukázala místopředsedkyně odboru školství. Podle ní nedostatek učitelů v oboru souvisí mimo jiné i s málo atraktivním platem, který nemůže mladé odborníky uživit: „Mladí učitelé po ukončení pedagogické fakulty do práce nenastupují. Když byl udělán průzkum, proč do svého povolání nenastupují, jedním z důvodů byl nízký plat. Když si vezmete, že nástupní plat učitele mateřské školy je 28 tisíc korun. Tuto částku nabízejí supermarkety pro prodavače a podobně. Skutečně je to nedostatečné. Určitě všichni potřebujeme jít do obchodu nakoupit a všichni potřebujeme uživit svoje rodiny,“ řekla odbornice. Podle Seidlové ministerstvo také na jednu stranu říká, že pracovníku je nedostatek, na druhou strany počítá s nárůstem učitelů od příštího roku.

V současné době plat učitelů roste s počtem let jejich praxe. Proto jsme si zeptali pana magistra Kohouta, zda je to férový přístup nebo by se měla do platu započítávat i úspěšnost, případně výsledky žáků.

„Samozřejmě oboje,“ řekl expert a pokračoval: „To, že je učitel hodnocen na základě výsledků svých žáků, tak to je strašně dvojsečná zbraň. Někdo má ve třídě žáky, kteří se snaží a kterým to jde. Pak může mít žaky, kteří si také sice snaží, ale moc jim to nejde. Tyhle nástroje přece má ředitel školy (nenárokové složky). Akorát je problém, neříkám, že všechny pro ředitele, ale někteří ředitelé spíš hodnotí to, jaký je kamarád s učitelem a nehodnotí práci ve škole.“

Pokud pomineme změnu platů ve školství, za další největší problém v oboru magistr Kohout považuje inkluzi. A nejednotnost školských vzdělávacích programů. „Tady by bylo potřeba zmírnit inkluzi a zvýšit standarty ve školství,“ konstatoval závěrem magistr Rostislav Kohout.