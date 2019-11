„Je nesmysl označovat za agenta Kremlu každého, který poukazuje na chyby, jež sami děláme.“ Vondra zostra o politice

V rozhovoru Vondra prohlásil, že listopadové oslavy považuje za „náš nejdůležitější svátek“, jelikož si velmi váží svobody. Nevadí mu, že se oslav nebudou, podle informací portálu, účastnit ani prezident Miloš Zeman, ani premiér Andrej Babiš.

„Myslím, že to je skutečně spíš lidový svátek než svátek papalášů, a myslím, že by tak měl zůstat,“ prohlásil. Dodal ale, že „není pochyb o tom, že se svoboda začíná krájet“.

„Agent Putina“ jménem Alexandr Vondra

Alexandr Vondra v rozhovoru odmítl slova údajného odborníka na „ruskou propagandu“ Jakuba Kalenského o tom, že je téměř „agentem Putina“ kvůli tomu, že o něm píše Sputnik.

„Úplně nejvíc mi vadí, že začínáme žít ve světě, kdy se přestává rozlišovat, kdo co říká, ale lidé se orientují podle toho, kdo to říká. Jako kdyby příznivci Sparty brali jen to, co říkají sparťané, a vše od slávistů označovali za lež. To je přece v reálném světě nesmysl,“ cituje jeho slova portál.

Politik dodal, že je potřeba poukazovat na nedostatky, neboť právě jich se „konkurenti“ snaží ve své činnosti využít.

„Jsem přesvědčen, že máme být ukotveni na Západě. Ale pokud se mi na tom Západě něco nelíbí, mám pocit, že něco směřuje špatným směrem, tak o tom přece máme otevřeně mluvit, abychom přispěli k nápravě. A ne jen zavřít oči a čekat, jestli toho nebude chtít někdo zvenku využít. Ať už Rus, Číňan, nebo kdokoli jiný. Naši konkurenti se totiž snaží využívat naší slabosti a chyb, které tu děláme. A je přece nesmysl označovat za agenta Kremlu každého, který poukazuje na chyby, jež děláme my sami. Agent Kremlu je naopak ten, kdo před tím zavírá oči, protože konkurenci nahrává,“ řekl pro Idnes.

Praha versus Čína

Politik označil za „ohromnou chybu“, když Praha do smlouvy o kulturní spolupráci s Čínou dala část, kterou „se pletla do velké politiky“. Podle jeho názoru se mohlo počkat, až smlouva vyprší v roce 2021. Praha se prý má starat o dopravní infrastrukturu, uklízet ulice a „ne se motat do vysoké politiky“.

O ODS

„To je stejné jako se sochou Koněva v Praze 6. Když to někomu vadilo, měl se sundat před třiceti lety. To se dělá v revolucích. Když se to udělá třicet let poté, bude samozřejmě odveta. Schytají to naše pomníky legionářů na Sibiři. Postupoval bych chytřeji a inteligentněji, ale máme tu společenství gerojů po třiceti letech, které chce sbírat u mladých politické body. Všechno má své důsledky,“ dodal Vondra k probíhající kauze okolo sochy maršála Ivana Koněva.

Politik v rozhovoru prohlásil, že v dnešní době je třeba společnost chránit před „progresivisty“, kteří chtějí omezovat svobody, „a ve jménu jediného správného pohledu na svět nám možnost volby znemožnit. Zase přicházejí s tím, co můžeme jíst, co máme říkat, s kým se můžeme setkávat“.

„To, co jsme tu v 90. letech vydobyli, ten prostor svobody. Musíme ho začít pořádně bránit, stejně jako instituce, které jsou pro přežití našeho rodu naprosto nezbytné, “ dodal k tématu Vondra.

Nehledě na své názory se Alexandr Vondra prý nebojí, že by v ODS „narazil“ podobně jako Václav Klaus mladší, který byl ze strany vyhozen.

Vondra o Respektu

Alexandr Vondra v minulosti tvrdě kritizoval týdeník Respekt, u jehož počátku stál. Označil ho za obhájce progresivismu a pokrokářství, čímž se vzdálil od svého původního liberálního záměru. Původní liberální médium, podle jeho slov, se následně posunulo doleva a zezelenalo.