Muže, který v pražském metru útočil na cestující nožem, zadržela policie

Několik lidí se ozvalo minulý týden ve čtvrtek na tísňovou linku policie kolem 15. hodiny. Podle jejich výpovědí se měl ve stanici Hloubětín pohybovat muž s nožem.

„Podle popisu jednoho z oznamovatelů měl na sobě bílou mikinu, mluvil s ruským přízvukem a jel metrem na Palmovku,“ oznámila mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Policisté zveřejnili na Facebooku záznam z řádění útočníka.

Jak policisté uvedli, na základě kamerového systému podezřelého muže dopadli. Mělo by se jednat o 37letého cizince. Po jednom ze svědků chtěl útočník cigarety a peníze. Poškozený muž mu však sdělil, že mu nic nedá a z metra vyběhl ven, kde poté zavolal na linku 158, sdělila mluvčí.

Podle záznamů se měl útočník pokusit napadnout i staršího muže s berlí, poté muže v černé bundě a jiného muže s dítětem. Muži za trestný čin loupeže hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Během veřejných nepokojů bylo 12 policistů zraněno.https://t.co/umEL2w2aFO — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. listopadu 2019

​„Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme očité svědky a další poškozené, kteří v inkriminovanou dobu cestovali metrem a potkali muže na záběrech, aby se ozvali na linku 158,“ sdělila na závěr mluvčí.

Smrt v pražském metru

Dne 21. října informovala média o tom, že v pražském metru mezi stanicemi Želivského a Depo Hostivař došlo k nehodě. Provoz musel být na dané lince zastaven, jelikož došlo ke střetu soupravy s osobou. K incidentu došlo ve stanici Skalka, kdy do kolejiště spadla osoba. Její zranění byla neslučitelná se životem a na místě jim podlehla.

K jiné nehodě došlo v pražském metru v září. Dne 24. září spadli do kolejiště pod soupravu metra dva lidé. Podle všeho měl jeden člověk spadnout do kolejiště metra C ve stanici Florenc, druhá osoba spadla do kolejiště na stanici Bořislavka. Podle hasičů byly obě osoby vyproštěny a předány do péče lékařů.

Policie vyšetřuje oba případy, u nichž se údajně jedná o sebevraždu. V případě stanice Florenc skočil pod metro muž, ročník narození 1981, který utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice. Ve stanici Bořislavka skočila pod metro žena (57 let). Záchranáři bojovali o její život, ale žena zraněním podlehla.

Při pádu do kolejiště, pokud se již blíží souprava, je nutné, aby si osoba lehla mezi koleje hlavou proti metru. V opačném případě, tedy pokud si člověk lehne po směru metra, může dojít k nadzvednutí oblečení a hrozí, že se člověk zachytí o podvozek metra. Pakliže se metro ještě nepřibližuje a člověk to zvládne, doporučuje se doběhnout na konec nástupiště, kde lze kolejiště bezpečně opustit.