Kotrmelec hodný Junckera: Robejšek o nové zbrojní strategii EU

Na začátku svého příspěvku Robejšek píše, že americké firmy budou údajně vyzbrojovat evropskou armádu.

„EU v krátkosti uzavře s Amerikou smlouvu, která dovolí americkým zbrojovkám, aby se podílely na evropských zbrojních projektech. Takže můžeme počítat s americkou spoluprácí třeba při vývoji společné evropské stíhačky anebo v Airbusu,“ vyjádřil svůj názor politolog.

Tento fakt označuje Robejšek za dramatickou změnu dosavadní evropské strategie. Podle slov politologa doposud Brusel, především tedy pod vlivem Paříže, zásadně odmítal, aby se třetí země podílely na evropských zbrojních programech.

„Oficiálním důvodem změny této politiky je intelektuální kotrmelec hodný dosluhujícího Clauda Junckera. Prý EU díky účasti amerických zbrojovek na evropských zbrojních projektech dosáhne větší nezávislosti na NATO. Že tím upadne do větší závislosti na amerických zbrojovkách, zřejmě nevadí,“ pokračuje v příspěvku dále.

On sám označil za skutečný důvod pro ústupek Evropanů to, že se „snaží vykoupit z hrozícícho tvrdého proclívání jejich osobních aut v Americe“. To však podle jeho slov není všechno. V příspěvku vypsal celkem čtyři body, co všechno tento ústupek ze strany Evropy vůči Spojeným státům znamená.

Je konec německé kancléřky na dosah? Podle Robejška ano https://t.co/8Xj6l1Li84 pic.twitter.com/EHRggLbpfI — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 30. října 2019

​Čtyři body podle Robejška

Za první bod označil Robejšek „debakl dlouholetého furiantského ujišťování, že EU se vlastní silou stane velmocí, která se může srovnávat s Čínou a s USA“. Co se týče druhého bodu, ten je pro něj to, že evropská armáda, která si toto jméno dle jeho mínění zaslouží, nevznikne, ale přibude zbrojních zakázek pro americké firmy.

„A konečně. Evropskou politickou a mediální elitou vysmívaný "hlupák" Trump zřejmě používá velmi úspěšný politický styl,“ popsal závěrem svého příspěvku čtvrtý bod.

Robejšek o evropských hodnotách

Ve třetím bodu si vzal na paškál amerického prezidenta Donalda Trumpa . Ten podle slov politologa donutil Evropany, aby vydávali více na zbrojení v rámci NATO, a nyní na tom budou podle jeho slov vydělávat i americké firmy.

Před nedávnem publikoval na svém Youtube kanálu Robejšek podcast, kde se věnoval českým národním zájmům a takzvaným evropským hodnotám. Ve videu zúčtoval se stále užším sjednocováním v rámci EU, vystoupení z Evropské unie ovšem nedoporučil. Podle jeho názoru evropské hodnoty samy o sobě nedokážou zabezpečit prostor pro své uskutečňování. Evropské hodnoty „je možné uplatňovat jenom v závětří hospodářsky rozvinuté společnosti žijící v bezpečných hranicích“. Humanismus se tak podle jeho slov dá vykládat tak, že do Evropy může každý přijít a všichni jsou nuceni mu pomoci.