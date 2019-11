„Společnost má právo na ochranu před zneužitím ve jménu náboženské svobody.“ Duka zatopil kavárně

Kardinál na svých sociálních sítích „odložil“ text z II. vatikánského koncilu o náboženské svobodě nesoucí název Meze náboženské svobody.

„Rád bych si tu odložil text II. vat. koncilu o náboženské svobodě "Dignitatis humanae" s titulem: MEZE NÁBOŽENSKÉ SVOBODY,“ napsal na svém Facebooku.

V dokumentu samém stojí, že občanská společnost má právo se chránit před zneužitím ve jménu náboženských svobod. Ochranu by prý měla provádět sama občanská společnost.

Duka o státních vyznamenáních

„Kromě toho občanská společnost má právo chránit se proti rozmanitému zneužití, k němuž by mohlo docházet pod záminkou náboženské svobody; proto přísluší především občanské moci, aby poskytovala takovou ochranu. To se však nesmí dít svévolným způsobem nebo nespravedlivým nadržováním jedné straně, nýbrž podle právních norem shodným s objektivním mravním řádem. Ty vyžaduje jak účinná ochrana práv všech občanů a jejich pokojný soulad, tak i dostatečná péče o důstojný veřejný mír, který je spořádaným soužitím v pravé spravedlnosti, tak také povinný dozor nad veřejnou mravností. To všechno tvoří základní složku společného blaha a je shrnuto v pojmu veřejného pořádku. Jinak je ve společnosti ještě třeba zachovávat zásadu celé svobody: svoboda musí být člověku přiznána v rozsahu co největším a nemá být omezována, leda tehdy a v té míře, jak je to nutné. (DH 7),“ stojí na sociálních sítích kardinála.

Arcibiskup pražský Dominik Duka se v minulosti vyjádřil i k situaci okolo předávání státních vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. Vyjádřil lítost, že média se v této souvislosti zajímají více o ty, kdo státní vyznamenání odmítli než o vyznamenané.

Jedním z těch, kdo vyznamenání odmítli, byl i kněz Petr Piťha, jenž v průběhu minulého roku varoval před likvidací rodin ze strany fanatických neoliberálů.

„Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění,“ prohlásil Piťha během kázání u příležitosti státního svátku svatého Václava.