ČT jako ochránce demokracie? Snaží se lidem předkládat vlastní pravdu, varuje mladá generace Trikolóry

Místopředseda hnutí Trikolóra v Karlovarském kraji Matěj Drbohlav poskytl Parlamentním listům rozsáhlý rozhovor. V něm se mimo jiné zmínil o tom, zda má Trikolóra šance u veřejnoprávních médií a jak by chtělo hnutí zlepšit životy občanů Karlovarského kraje. Právě v této části republiky jsou i přes velký turistický potenciál nejnižší hrubé mzdy.

Na začátku rozhovoru Drbohlav hodnotí 4% voličskou podporu, kterou má podle preferencí Trikolóra, jako dobrý výsledek. Podle jeho slov je to tak především díky Václavovi Klausovi mladšímu a Zuzaně Majerové Zahradníkové.

Dále se místopředseda za Karlovarský kraj vyjádřil na adresu veřejnoprávních médií. Jak sám uvádí, tak s objektivitou není spokojen. „Již předem bylo jasné, že nám a našim názorům nakloněna nebudou a i to byl jeden z důvodů, proč vyrazila Trikolóra na svou Tour po všech koutech naší země,“ dodal.

​ČT má být více vyvážená

Na stanu České televize Drbohlav dále zmínil, že podle něj by měla být televize a její programy více vyvážené. Myslí si, že by měli dostávat prostor zástupci všech politických proudů. To se však, jak sám tvrdí, momentálně neděje.

„Česká televize se dlouho pasuje do role samozvaného ochránce demokracie, ovšem její zpravodajské a publicistické pořady jsou zcela nevyvážené. Snaží se lidem předkládat vlastní pravdu, a pokud kdokoliv na tento jev upozorní, tak se stává veřejným nepřítelem. Přitom nesmíme zapomínat, že se jedná o veřejnoprávní subjekt, který si občané platí. I proto by měla být ČT a její programy více vyvážené,“ myslí si Drbohlav.

V rozhovoru byl zmíněn rovněž žebříček nejdůvěryhodnějších politiků, kterému vévodil právě předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. Drbohlav si myslí, že to má spojitost s tím, že je na politické scéně lídr, který „dokáže vyburcovat veřejnost a především současné nevoliče k tomu, aby přišli volit Trikolóru“.

Jak již bylo zmíněno, Trikolóra se rozhodla objíždět obce v celé republice s dodávkou. Drbohlav uvedl, že předseda Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková navštěvují každý den jeden okres, ve kterém se stihnou setkat s občany asi 15 obcí. Podle jeho slov jsou oba přijímání velmi pozitivně.

Trikolóra v Karlovarském kraji

V Karlovarském kraji jsou podle Drbohlava jejich sympatizanty především lidé bez politické příslušnosti. Podle jeho slov mají v plánu do konce roku vytvořit 15 místních organizací. Na otázku, jak by se podle něj měl řešit problém s odchodem lidí z kraje, především tedy mladé a vzdělané generace, odpověděl, že mezeru vidí kupříkladu ve výstavbě startovacích bytů pro mladé rodiny.

​„Chtěl bych připravit koncepci bytové politiky města, ve které zohledním zejména potřeby mladých rodin s dětmi. Dalším problémem jsou chybějící místa pro volnočasové aktivity. Toto téma je na delší debatu, možností je tu mnoho,“ myslí si předseda Trikolóry za Karlovarský kraj.

Jak sám uvedl, v rámci České republiky je tu nejméně vědecko-výzkumných center a inovačních parků. Právě to je dle jeho slov důvod klesání atraktivity kraje pro příchod nových investorů pro mladé obyvatelstvo, které z území migruje do jiných regionů.

„Musíme přispět k rozšíření a zkvalitnění nabídky produktu cestovního ruchu i pro neléčící se návštěvníky. Cestovní ruch a s ním spojené služby hrají v zaměstnanosti regionu velmi důležitou roli,“ řekl a dodal, že „cílem je větší prohlubování účasti občanů na správě a řízení věcí veřejných“.

