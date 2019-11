Kalousek: Vláda znárodnila část budoucích výnosů obyvatel

Sněmovna včera schválila zvýšení daní na tabák, hazard a alkohol. To rozpálilo poslance TOP 09 Miroslava Kalouska, který v této souvislosti hovoří o novém znárodňování.

„Sněmovna zvýšila nejen daně na alkohol, tabák a hazard, především znárodnila část budoucích výnosů pěti a půl milionu životních pojistek a zdvojnásobila poplatky na katastrálním úřadě. Aby to vláda protlačila, neváhala dvakrát porušit zákon o jednacím řádu sněmovny. Ani to by jí nepomohlo, kdyby také neváhala vzít si jako rukojmí rodiny s malými dětmi,“ napsal Kalousek na svých sociálních sítích.

Kalousek také upozornil na chování vládních poslanců , které považuje za odporné. Ti totiž podle jeho názoru použili rodiny s dětmi jako rukojmí, aby protlačili zvýšení daní.

„Vládní poslanci totiž odmítali schválit zvýšení rodičovského příspěvku, dokud se občanům nezvýší daně. Bylo to ohavné jednání, ale nechtěli jsme ohrozit rodiny s dětmi bezohledností vládní koalice. Pamatuji časy, kdy ve vládě ještě seděli soupeři, kterých si člověk mohl vážit. Teď jsou tam lidé, kteří neumí nic jiného než porušovat zákony a zneužívat nevinná rukojmí,“ uzavřel poslanec TOP 09 svůj příspěvek na Facebooku.

Zdražení tabáku, lihovin a hazardu

Poslanecká sněmovna včera schválila vládní návrh na zvýšení spotřební daně. U půllitrové láhve 40% alkoholu vzroste spotřební daň ze současných 57 korun na 64,50 Kč. Unie výrobců lihovin již informovala, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb týkat nemá.

Daně z cigaret a tabáku by měly podle návrhu stoupnout v roce 2020 zhruba o 10 procent.

Poslanecká sněmovna schválila i zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí z 1000 na 2000 korun. Vláda ho ospravedlňuje inflací a vyšší administrativní náročností při správě a ochraně nemovitostí.

Zvýšení rodičovského příspěvku

Ve středu večer schválila Poslanecká sněmovna také navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun, který tak dosáhne 300 tisíc korun. V případě vícerčat bude příspěvek zvýšen z aktuálních 330 tisíc korun na 450 tisíc korun.

Navýšení rodičovského příspěvku bude státní kasu stát 8,6 miliardy korun. Rodičovskou budou moci čerpat rodiče dětí do 4 let věku, jež budou příspěvek ještě pobírat v lednu příštího roku.