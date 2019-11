Sportovní čtvrtek prezidentů. Čaputová a Zeman dnes přijali úspěšné sportovce

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na sociálních sítích informovala, že dnes v Prezidentském paláci v Bratislavě přijala slovenskou paralympijskou šampionku ve sjezdovém lyžování Henrietu Farkašovou a její naváděčku Natálii Šubrtovou a hokejbalovou reprezentaci.

„Vždy mám velkou radost, když můžu v Prezidentském paláci přijmout lidi, kteří něco dokázali. Kteří překonali sami sebe a prosadili se i v tvrdé mezinárodní konkurenci. Dne jsem přijala naše reprezentantky ve sjezdovém lyžování zdravotně postižených – lyžařku Henrietu Farkašovou a její naváděčku Natálii Šubrtovou a také naši úspěšnou hokejbalovou reprezentaci,“ uvádí Čaputová u fotografie na Facebooku.

Úspěchy

Dále Čaputová představila úspěchy obou „delegací“. Henrieta Farkašová spolu s Natálií Šubrtovou jsou devítinásobnými vítězkami paralympijských her, mají 14 titulů mistryň světa a tři velké křišťálové glóby za vítězství v celkovém hodnocení Světového poháru. V říjnu 2019 od Mezinárodního paralympijského výboru získaly ocenění pro nejlepšího paralympionika za rok 2019. Naši hokejbalisté získali pět zlatých, dvě stříbrné a šest bronzových medailí a díky nim jsme v historických tabulkách hokejbalu jediná země na světě, která má medaili z každého mistrovství světa, která se do teď konala. Nevím, jestli jsme takového úspěchu dosáhli v jiném sportovním odvětví, ale jejich výsledky jsou unikátní a také hodné obdivu. Respekt si zaslouží o to víc, že pro velkou část z nich je hokejbal koníčkem. Chodí do práce a přitom dosahují takových výjimečných sportovních úspěchů. Uvedla slovenská prezidentka.

„Sportovcům jsem pogratulovala k jejich úspěchům a poděkovala za skvělou reprezentaci Slovenska v zahraničí. Přeji jim hodně zdraví, sil a sportovního i lidského štěstí,“ dodala na závěr Zuzana Čaputová.

Tažení fotbalového klubu SK Slavia Praha

Český prezident Miloš Zeman na Hradě uvítal zástupce fotbalové Slavie a ocenil jejich reprezentaci celé České republiky v zahraničí. Tiskový mluvčí Jiří Ovčáček na Facebooku sdílel fotografii prezidenta s fotbalovými hrdiny, kteří v úterý v Barceloně uloupili důležitý a cenný bod.

„Prezident republiky Miloš Zeman dnes přijal na Hradě trenéra SK Slavia Praha Jindřicha Trpišovského, brankáře Ondřeje Koláře a záložníka Tomáše Součka, za účasti předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka. Prezident republiky při setkání ocenil úspěchy týmu SK Slavia Praha,“ napsal Jiří Ovčáček k fotografii.

Výsledky v Lize mistrů

Pražská Slavia ohromila fotbalovou Evropu, která je nadšená z fotbalového zaujetí Pražanů. Ačkoliv byla Slavia nalosována do skupiny smrti, protože jejími soupeři jsou Barcelona, Dortmund a Inter Milán, vede si dobře a své slavné soupeře dokáže potrápit. Naposledy se o tom v úterý přesvědčila Barcelona, která na slavném Camp Nou nedokázala sešívaným vstřelit branku. Zápas skončil zaslouženou a cennou remízou 0:0. Slávisté si tak připsali do skupiny F druhý bod a stále mají šanci na postup do jarní fáze, „stačí“ doma porazit Inter a v Německu Dortmund.