Naše hřbitovy jsou knihovnou nejenom české historie. Ředitel pražských hřbitovů promluvil o nebezpečí během svátků

Podle průzkumu Eurostatu se počet krádeží v Evropě snížil téměř o čtvrtinu v období mezi roky 2011 a 2017. Česká republika je pátou zemí s nejnižším počtem trestných činu v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Nejvíc pachatelů mají v Belgii, Francii a Španělsku. Navzdory této příznivé zprávě Policie České republiky pravidelně vyzývá občany, aby dávali větší pozor na svá auta a osobní majetek během dušičkového období.

Neustálá kontrola policie při nižším počtu krádeží

„Posíleny budou i hlídky pořádkové služby, které se zaměří zejména na bezpečnost na hřbitovech, kde nezřídka dochází ke krádežím ať už kapesním, tak i odložených věcí. Z hrobů mizí nejčastěji okrasné svíčky, věnce, umělé květiny a další výzdoba, vše co lze snadno a rychle zpeněžit,“ zní varování policie Jihomoravského kraje.

Vzhledem k těmto bezpečnostním opatřením jsme se obrátili na ředitele pražských hřbitovů Karla Koblihu. Zeptali jsme se ředitele 29 pražských hřbitovů, v jakém období se nejvíce zaznamenává nárůst loupeží. Podle pana Koblihy toto číslo roste souměrně s počtem návštěvníků: „Obecně to souvisí se všemi svátky. To znamená, že nárůst je adekvátní počtu návštěvníků hřbitovů. A to nejsou jenom církevní svátky, Dušičky, Vánoce apod. Pakliže se jedná o větší koncentraci návštěvníků, tak je větší riziko možnosti krádeží.“

Vývoj trestných činů na hřbitovech koreluje i s obecnou evropskou statistikou. Ředitel správy hřbitovů zaznamenal pokles a uvedl i důvod. Za dobu svého šestiletého působení se dle něho snížil. „Můžu mluvit jen za sebe. Za 6 let zaznamenáváme pokles na našich 29 hřbitovech. Ono to samozřejmě souvisí i s tím, že sběrači kovů nemůžou odevzdávat kov za hotovost, čímž to rapidně pokleslo,“ prohlásil pan ředitel. K této změně došlo již v roce 2015, kdy ministerstvo životního prostředí nařídilo pouze bezhotovostní platby za kovový šrot. Osoby, které kov do sběren přinášejí, se musí navíc prokazovat občanským průkazem nebo bankovním účtem.

Mimo jiné městská policie zajišťuje část bezpečnostních opatření během tohoto svátečního období. Dle slov Karla Koblihy parkoviště nespadají pod správu hřbitovů, ale do městské správy komunikací a případně do patřičné městské části. Navzdory tomu v exponovaných dobách kromě bezpečnostní agentury hřbitovů pořádek zabezpečuje i městská policie i Policie ČR.

Nevšední kulturní atrakce

Ředitel správy hřbitovů dodal, že obecný zájem o hřbitovy narůstá zejména i ze strany turistů a návštěvníků hlavního města. Potvrdil, že pořád probíhají komentované prohlídky a propagace některých z hřbitovů. „Naše hřbitovy jsou knihovna historie nejenom českého národa. Zájem turistů o návštěvu hřbitovů jakožto kulturních památek má vzrůstající tendenci,“ uvedl Karel Kobliha.

Na závěr jsme ověřovali, zda s rostoucím zájmem o prohlídky hřbitovů v letošním roce došlo ke změně v oslavě Dušiček a v nabízených službách. Co se týče ozdob, byly podle pana ředitele kromě standardních svíček ke koupi i elektronické svíčky, led svíčky apod. Mimo jiné dle pana Koblihy na některých místech už nejsou jenom tradiční dušičkové ozdoby (věnce, svíčky, kytičky), ale lidé přicházejí i s téměř halloweenskou výzdobou v podobě vydlabaných dýni. V letošním roce oslava Dušiček padla na víkend a probíhala od 1. do 3. listopadu.