Hamáček o přesunu 17letých migrantů z Řecka: Nedává to smysl

Na serveru Hlídací Pes před dvěma dny upozornili na to, že Řecko vyzvalo začátkem září všechny ministry vnitra Evropské unie o přijetí dětí bez doprovodu z uprchlických táborů v Řecku. Nyní na zprávu zareagoval i český ministr vnitra Jan Hamáček na svém Twitteru.

V dopise, který Řecko odeslalo všem ministrům vnitra evropských zemí, stojí, že žádají o přijetí 40 nezletilých, kteří potřebují akutní péči.

„Vážený kolego, píši Vám kvůli velmi znepokojivé situaci, ve které se nachází 2 500 dětí bez doprovodu, které jsou v současnosti rozmístěné po různých uprchlických táborech v Řecku,“ je podle serveru uvedeno v dopise.

​Uvádí se, že tento dopis byl odeslán 10. září a doputoval i do České republiky.

„Potřebujeme jednat rychle, aby o tyto děti bylo postaráno, aby se zajistilo jejich bezpečí a zabránilo se jejich možnému zneužívání,“ píše Michalis Chryssochoidis, řecký ministr vnitra pro ochranu občanů, v dopise.

„Chci Vás požádat o pomoc s jejich přemístěním. Jde o naléhavou záležitost, která je pro ně vysoce důležitá, stejně jako je důkazem naší humánnosti. Evropská unie a přidružené evropské státy, které v tomto ohledu projevily solidaritu, musí jednat co nejrychleji,“ píše řecký ministr.

Hamáčkova reakce

Podle něj došlo ke zvýšení počtu uprchlíků, kteří připlouvají na řecké ostrovy z Turecka a dosáhly takové úrovně, jaká byla v roce 2015. Podle serveru jsou v dopise zmíněny přímo počty dětí, které by země EU měly přijmout . Česko a Slovensko patří do stejné skupiny a podle dopisu Řecko žádá o přijetí 40 nezletilých, naopak Německo a Francie by měly přijmout 350 dětí.

K celé věci se vyjádřil na svém účtu na Twitteru i ministr vnitra Jan Hamáček.

„Řecko dopisem všechny min. vnitra EU informovalo o situaci a pokusilo se vyvolat debatu o relokacích, nic nového. Nevidím smysl v tom přesouvat po EU 17leté bez nároku na azyl, když Atény na ochranu hranic a azylové řízení dostávají od EU miliardy €, jen ČR poskytla 270 expertů,“ stojí v prohlášení Hamáčka.

​Uvádí se, že právě Hamáčka chtěl interpelovat předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Prosím o informaci, jak je s žádostí naloženo či jak s ní vláda hodlá naložit. Pokládal bych za ostudné a hanebné, kdyby bohatá a bezpečná země, jakou je ČR, odmítla přijmout 40 dětí a postarat se o ně,“ pověděl Kalousek. Hamáček se ovšem ve Sněmovně omluvil.