Češko pošle nesouhlasné stanovisko k rozšíření polského dolu Turów

Česká republika během příštího týdne pošle nesouhlasné stanovisko ve věci rozšiřování polského dolu na hnědé uhlí Turów u hranice s ČR. Budou doplněny i podmínky týkající se ochrany vodních zdrojů a ovzduší pro případ, že by Polsko v činnosti pokračovalo i přes český protest. Pro ČTK to prohlásil ministr životního prostředí Richard Brabec.

„My se tam prostě vyjadřujeme k nějakému souhrnu podmínek, které jsou nepřekročitelné. Ale před to stanovisko, které podle úmluvy není ani negativní ani pozitivní, je to prostě jen souhrn vlastností, ještě jako před závorku vytkneme, že česká strana nesouhlasí se záměrem,“ citují České noviny Brabce, který dále prohlásil: „K tomu by se měl ještě dál vyjádřit pan ministr zahraničních věcí (Petříček – red.), který má v gesci další případné kroky, které v té věci můžeme udělat.“

Podle informací vidí česká strana v rozšiřování dolu nebezpeční pro vodní zdroje a kvalitu života s tím, že situace se může dotknout desítek tisíc lidí. Ministr prohlásil, že v důsledku rozšiřování dolu již v minulosti došlo k situaci, že lidem v řádech metrů či dokonce desítek metrů klesla hladina podzemní vody i na území Česka.

„Negativní stanovisko říkáme od začátku projednávání. Hlavní důvod je, že se obáváme toho, že dojde ke zhoršení životního prostředí pro obyvatele příhraničního regionu. Jsem rád, že na dnešní schůzce došlo k dohodě, že stanovisko ministerstva a kraje bude stejné, jako je stanovisko obcí a obyvatel v regionu,“ cituje ČTK slova Martina Půty, libereckého hejtmana.

Důl Turów je zdrojem uhlí pro sousední elektrárnu, říká portál. Vlastník dolu i elektrárny by tam chtěl těžit až do roku 2044. Důl by se měl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních. Poláci přitom plánují těžit do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Lidé žijící v pohraničí se bojí o ztrátu dostupnosti vody a nákladů spojených s jejím následným získáváním.

Polská energetika

Polská vláda v minulosti prohlásila, že se nebude horlivě připojovat ke snažení některých západních států o přechod na zelené zdroje a zachová si současný energetický mix tvořený z podstatné části uhelnými elektrárnami. Prezident Miloš Zeman v souvislosti s německou „Energiewende“ (změnou na zelené zdroje) prohlásil, že v zemi se kvůli této strategii již zastavil ekonomický růst.